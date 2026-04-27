Förste forskningsingenjör inom syntes av 2D- och 3D-material
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker en forskare som ska utveckla nya hållbara syntesprocesser för 2D-material, särskilt MXener, med ett särskilt fokus på SHS-syntes. Detta kräver grundläggande kunskap om själva processen, beräkning av kritiska parametrar, och efterföljande materialanalys med metoder som XRD (inklusive refinement), SEM, EDX, och Raman. Forskaren ska även ha gedigen erfarenhet av CVD-syntes, i syfte att även syntetisera 2D-material med denna metod.
Du kommer att syntetisera 2D-material med SHS och CVD, och optimera fas-sammansättning med mål att få homogena prover. Dessa ska karakteriseras med avseende på struktur, sammansättning, och egenskaper.
Om dig
Vi söker dig som är genuint intresserad av grundläggande materialvetenskap. Eftersom tjänsten är placerad i en forskningsmiljö av internationell karaktär, och då tjänsten innefattar internationellt samarbete, så måste du ha utmärkta kommunikations- och nätverksfärdigheter.
Vi vill att du har:
En doktorsexamen i materialvetenskap, kemi, fysik eller ett relaterat område.
Dokumenterad erfarenhet av experimentella studier gällande syntes av MXener med SHS, samt erfarenhet av tunnfilmssyntes med CVD.
Dokumenterad erfarenhet av karakterisering av materialets struktur, sammansättning, och egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Internationell forskningserfarenhet.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för Materialdesign. Du kommer att bli en del av en framstående forskningsmiljö, känd för sitt banbrytande arbete inom 2D- material.
Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ifm/mdesign
Om anställningen
Tillsvidareanställning, 100%. Provanställning kommer att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 maj, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING
Johanna Rosén johanna.rosen@liu.se
