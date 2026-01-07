Förste forskningsingenjör inom polymerkemi och kemisk återvinning
Linköpings universitet / Kemistjobb / Norrköping Visa alla kemistjobb i Norrköping
2026-01-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som förste forskningsingenjör kommer du att fokusera på forskning inom polymerkemi med inriktning kemisk återvinning. Typiska arbetsuppgifter inkluderar;
• Utföra och planera reaktioner
• Designa forskningsprojekt
• Skriva forskningsförslag
• Handledning av studenter
Om dig
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av ring-öppnings polymerisation och metodutveckling för kemiskåtervinning, särskilt polyestrar. Vidare ser vi att du även har gedigen erfarenhet av polymerkemi, inklusive avancerad materialkarakterisering. Det är meriterande om du har erfarenhet av molekyldynamiska simuleringar och goda kunskaper och erfarenheter inom NMR.
Som person är du självmotiverad lagspelare, pålitlig och adaptiv. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Anställningen är placerad på enheten för organisk kemi vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), Institutionen för naturvetenskap och teknik (INT). Vårt campus är vackert belägget vid Motala Ström i centrala Norrköping.
Om anställningen
Detta avser en tidsbegärnsad anställning under 6 månader, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2026-01-07Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 16 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR partner
Martina Klefbeck martina.klefbeck@liu.se 011-363166 Jobbnummer
9670549