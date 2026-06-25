Förste forskningsingenjör inom organisk fotonik och nanooptik
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2026-06-25
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Vi söker nu en förste forskningsingenjör inom gruppen för organisk fotonik och nanooptik vid laboratoriet för organisk elektronik.
Om jobbet
Anställningen innefattar forskning inom optik och material, med särskilt fokus på nanooptiska studier av ledande polymerer. Anställningen innebär experimentellt arbete, såsom fabrikation karakterisering och mätningar av nanostrukturerade ytor av ledande polymerer. Arbetet innefattar även optiska simuleringar, samt framställning av manuskript och rapporter. Vidare kan tjänsten innefatta handledning av doktorander.
Om dig
Vi söker dig som har lämpliga forskningsmeriter och förmåga och vilja att leda självständigt forskningsarbete inom projektet. Du är bra på att samarbeta och att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Vi vill att du har:
Doktorsexamen eller motsvarande i fysik, kemi, materialvetenskap eller annat lämpligt ämne
Visat förmåga att bedriva vetenskaplig verksamhet av hög kvalité inom relevant ämne
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av optiska studier av nanostrukturerade ledande polymerer
Erfarenhet av optiska simuleringar
Erfarenhet av nanofabrikation (elektronstråle-litografi)
Erfarenhet av annan relevant vetenskaplig utrustning och mätmetoder
Erfarenhet av analys av resultat och fysikalisk modellering
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för laboratoriet för organisk elektronik (LOE), inom gruppen för organisk fotonik och nanooptik. Inom LOE studerar vi elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energiutvinning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Inom gruppen för organisk fotonik och nanooptik fokuserar vi särskilt på studier av organiska material såsom ledande polymerer och cellulosa för utveckling av nya optiska koncept, såsom reglerbara metaytor och system med styrbar värmestrålning.
Läs mer om vår verksamhet: http://www.mpjonsson.com, http://www.liu.se/LOE
Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad anställning under 12 månader, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-25Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 6 juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Med tanke på stunde semestertider kan efterföljande rekryteringsprocess komma att dra ut lite på tiden.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR partner
Martina Klefbeck martina.klefbeck@liu.se +4611363166 Jobbnummer
9978754