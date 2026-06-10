Förste Forskningsingenjör inom Organisk bioelektronik
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2026-06-10
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Vi söker nu en Förste Forskningsingenjör inom Organisk bioelektronik.
Om jobbet
Vi söker en motiverad och skicklig förste forskningsingenjör som vill ansluta sig till vårt team för att utveckla nya organiska bioelektroniska elektroder för gränssnitt mot levande system. Anställningen är placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet, där vi strävar efter att revolutionera gränssnitt mellan teknik och biologi genom att utveckla nästa generations system för precisionsläkemedelsleverans och neuromodulationsenheter. Arbetet bygger vidare på våra banbrytande resultat inom enzymutlöst elektrodframställning i djurmodeller samt vårt pionjärarbete inom precisionsläkemedelsleverans. Denna specifika anställning är inriktad på utveckling, tillverkning och karakterisering av implanterbara bioelektroniska enheter med hjälp av en rad olika tekniker, däribland fotolitografi och 3D-printing.
Om dig
Du har god problemlösningsförmåga, kan arbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt och internationellt team samt har mycket god kommunikativ förmåga. Detta är en spännande möjlighet för dig att arbeta i gränslandet mellan kemi, biologi och elektronik inom den mycket samarbetsinriktade och stödjande miljön vid Laboratoriet för organisk elektronik (https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics).
Vi vill att du har:
Doktorsexamen i tillämpad fysik, (tillämpad/mekanisk) ingenjörsvetenskap, materialvetenskap eller motsvarande
Relevant postdoktoral erfarenhet
Erfarenhet av renrumsmikrofabrikation
Erfarenhet av additiv tillverkning (t.ex. 3D-printing)
Erfarenhet av elektrokemiska metoder
Dokumenterad erfarenhet av peer-granskad publicering
Skriftlig och muntlig färdighet i engelska (all verksamhet vid Laboratoriet för organisk elektronik bedrivs på engelska)
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av organisk (bio)elektronik, inklusive tillverkning och karakterisering av tunnfilmskomponenter (t.ex. OECT)
Erfarenhet av läkemedels leverans metoder och karakterisering
Erfarenhet av jonselektiva membran och komponenter
Erfarenhet av mikrofluidik
Erfarenhet av organic mixed ionic-electronic conductors (OMIECs) eller relaterade material
Erfarenhet av avancerad elektrokemisk och elektrisk karakterisering
Mycket god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga, inklusive erfarenhet av att ta fram omfattande rapporter av hög kvalitet och datavisualisering samt att bidra till manusförfattande
Din arbetsplats
Du kommer formellt att tillhöra LOE:s grupp för organisk bioelektronik (https://liu.se/en/research/organic-bioelectronics),
där vi studerar transduktion mellan elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor, "iontronisk" kemisk leverans och kretsar, biosensorer, efterliknande av neural funktion samt många andra områden. LOE är en del av Linköpings universitets Institutionen för teknik och naturvetenskap och är beläget vid Motala ström på Campus Norrköping.
Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad anställning under 12 månader, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-10Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 22 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor, enhetschef
Daniel Simon daniel.simon@liu.se +4611363476 Jobbnummer
9958525