Förste forskningsingenjör inom biomolekylär och organisk elektronik
Linköpings universitet / Fysikjobb / Linköping Visa alla fysikjobb i Linköping
2026-04-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker en förste forskningsingenjör för arbete med forskning och utveckling av funktionella protein-baserade material. Du kommer funktionalisera proteiner med mekanokemiska metoder och utforska processning av dessa material till funktionella filmer och bioplaster. Genom arbetet kommer du bredda vår förståelse av grundläggande kemiska principer och metodik för bildande av funktionella protein-baserade material. Arbetet innebär att du självständigt genomför forsknings- och utvecklingsarbete och sammanfattar uppnådda resultat i skrift och presentationer.
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av att utveckla protein-material för tillämpningar inom materialvetenskap. Du har god problemlösningsförmåga, kan arbeta effektivt i ett tvärvetenskapliga miljöer och har mycket god kommunikativ förmåga.
Du ska ha:
Doktorsexamen inom proteinvetenskap, materialvetenskap, eller motsvarande
Relevant postdoktoral erfarenhet
Erfarenhet av forskning kring proteiner och protein-baserade material
Erfarenhet av optisk karakterisering av proteiner och protein-baserade material (tex UV-VIS och fluorescensspektroskopi)
Erfarenhet av mekanokemisk funktionalisering av proteiner
Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig publicering i peer review-granskade tidskrifter
Dokumenterad förmåga att presentera vetenskapliga resultat
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av utveckling och karakterisering av proteinbaserade bioplaster
Erfarenhet av arbete med organiska färgämnen och pigment
Erfarenhet av omvandling av proteiner till proteinfibrer
Erfarenhet av karakterisering av proteinfibrer med AFM
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för elektroniska och fotoniska material (EFM) vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM).
Läs mer om vår verksamhet här: Avdelningen för elektroniska och fotoniska material https://liu.se/organisation/liu/ifm/efm
Institutionen för fysik, kemi och biologi https://liu.se/organisation/liu/ifm
Om anställningen
Förste forskningsingenjör 100% under 5-6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-15Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 6 maj, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122216".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
IFM, Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Niclas Solin niclas.solin@liu.se
9855757