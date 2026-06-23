Förste forskningsingenjör i beräkningsmodellering av radikalbaserade system
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2026-06-23
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Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet välkomnar ansökningar till en anställning som förste forskningsingnejör till forskargruppen ledd av biträdande professor Glib Baryshnikov. Som förste forskningsingenjör kommer du att bidra till utveckling och beräkningsbaserade studier av UV-stimulerade långlivade radikalsystem för avancerade funktionella material och optoelektroniska tillämpningar.
Laboratoriet för organisk elektronik tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap och är känt för sin världsledande forskning om elektroniska och optiska komponenter baserade på organiska material. Det huvudsakliga forskningsområdet omfattar kopplingen mellan joner och elektroner som signalbärare för tillämpningar inom organisk bioelektronik, tryckt elektronik, organisk energi och elektrokemiska komponenter samt nanooptik. För närvarande består laboratoriets forskningspersonal av cirka 200 forskare, inklusive professorer, seniora och juniora forskare samt doktorander. Sehttps://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics
för mer information.
Forskningsområde
Anställningen är placerad inom forskningsverksamheten i Glib Baryshnikovs grupp, som fokuserar på teoretisk design och förståelse av öppenskaliga molekylära system, organiska radikaler och fotoinducerade processer i funktionella material. Pågående forskning behandlar generering, stabilisering och kontroll av långlivade radikalämnen i molekylära och polymera system, med tillämpningar inom organisk elektronik, fotonik, energiomvandling och informationslagring. Särskild tonvikt läggs vid mekanismer för UV-stimulerad radikalbildning, dynamik i exciterade tillstånd, spinnberoende fenomen samt struktur–egenskapsrelationer som styr radikalers persistens och funktionalitet. Forskningen kombinerar kvantkemisk modellering, atomistiska simuleringar och multiskaliga beräkningsmetoder för att etablera prediktiva designprinciper för nästa generations radikalbaserade material.
Om jobbet
Anställningen innebär att;
Leda beräkningsstudier av UV-stimulerade långlivade radikalsystem.
Utföra och utveckla beräkningar med densitetsfunktionalteori (DFT) för analys av elektronisk struktur, egenskaper i exciterade tillstånd och mekanismer för radikalbildning.
Genomföra molekyldynamiska simuleringar (MD) för att undersöka strukturell dynamik, radikalstabilitet och miljöeffekter.
Utföra finita elementanalyser (FEA) för att modellera transportfenomen, komponentprestanda och materialbeteende på större skalor.
Samarbeta nära med experimentella forskare för att tolka resultat och vägleda materialdesign.
Bidra till vetenskapliga publikationer, rapporter och forskningsansökningar.
Stödja utveckling och underhåll av beräkningsinfrastruktur och simuleringsmetoder inom gruppen.
Bidra till handledning av doktorander och masterstudenter.
Om dig
Vi söker dig som har en doktorsexamen i fysik, kemi, materialvetenskap, beräkningsvetenskap, kemiteknik eller ett närliggande område.
Krav för anställningen är;
Omfattande erfarenhet av simuleringar med densitetsfunktionalteori (DFT).
Stark bakgrund inom molekyldynamiska simuleringar (MD).
Erfarenhet av metoder och programvara för finita elementanalyser (FEA).
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Meriterande kvalifikationer för anställningen är;
Erfarenhet av radikalkemi, organiska elektroniska material eller fotokemiska processer.
Erfarenhet av beräkningar av exciterade tillstånd och fotofysik.
Erfarenhet av handledning av doktorander och masterstudenter.
Om anställningen
Detta avser en tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-23Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Universitetslektor
Glib Baryshnikov glib.baryshnikov@liu.se +4611363455 Jobbnummer
9975742