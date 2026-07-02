Förste barnsekreterare till Familjehemsenhet
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-07-02
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Vi fortsätter att utveckla och stärka vår verksamhet och utökar nu Familjehemsenheten, myndighet med två förste barnsekreterare. Är du en engagerad och erfaren socialsekreterare som vill vara med och bidra till barns trygghet och utveckling? Då kan detta vara en möjlighet för dig.
Hos oss förenas struktur och kvalitet med värme och engagemang. Vår utgångspunkt är enkel men avgörande, varje barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Genom ett professionellt och långsiktigt arbete skapar vi förutsättningar för stabilitet, utveckling och framtidstro för familjehemsplacerade barn och unga.
Du blir en del av vår arbetsgrupp bestående av enhetschef, tre förste och 17 barnsekreterare samt vårt administrativa stöd. Vår arbetsplats är centralt belagd och vi har ett nära samarbete med Familjehemsenhet, Stöd.
I rollen ingår att vid behov fungera som ställföreträdande enhetschef. Du som förste barnsekreterare kommer att erbjudas handledning tillsammans med andra förste socialsekreterare inom avdelningen Individ, familj och arbete. Du kommer också ha handledning på enheten.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Leda och fördela arbete.
• Delegera arbetsuppgifter samt ge råd, stöd och förutsättning för kollegors utveckling.
• Arbeta för att kompetens- och kvalitetssäkra verksamheten.
• Att ha ansvaret för ärendegenomgång och ärendefördelning.
• Ge stöd och vägledning i komplexa ärenden.
• Arbeta nära enhetschef och övriga 1:e barnsekreterare, delta i enhetens ledningsgrupp.
• Som 1:e barnsekreterare handläggare du som regel inte egna ärenden.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen.
• B-körkort för manuellt växlad bil
• Har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens ramlag för den aktuella målgruppen, placerade barn och unga inom familjehemsvård
Det är meriterande för tjänsten om du tidigare har erfarenhet av arbetsledning inom målgruppen placerade barn och unga inom familjehemsvård.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Är en trygg och tydlig ledare som kan fatta beslut, skapa riktning och driva arbetet framåt.
• Har förmåga att inspirera, motivera och utveckla andra genom tillit, stöd och tydliga mål.
• Är initiativtagande, modig och handlingskraftig med förmåga att se möjligheter och agera.
• Skapar goda relationer genom ett prestigelöst förhållningssätt, öppen dialog och gott samarbete.
• Är lyhörd och flexibel i ditt ledarskap samt anpassar ditt agerande efter situation och behov.
• Har förmåga att delegera, skapa engagemang och bidra till medarbetares utveckling.
Intervjuer kommer att ske från vecka 34 och framåt.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Sara Lasell sara.lasell@gavle.se 026 - 17 89 26 Jobbnummer
9988248