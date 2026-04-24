Första linjens chef avd 41, Ortopedkliniken, Mora lasarett
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Mora Visa alla administratörsjobb i Mora
2026-04-24
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Gagnef
, Malung-Sälen
, Vansbro
, Falun
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Ortopedin i Dalarna är från 2026-01-01 samlat under en gemensam verksamhetschef. Ortopedkliniken på Mora lasarett utgör tillsammans med Ortopediska kliniken i Falun den samlade Dalaortopedin.
Ortopedkliniken på Mora lasarett bedriver ortopedisk öppenvård och slutenvård. Verksamheten består av ortopedmottagningen som tar emot 15 000 besök årligen och en slutenvårdsavdelning med 24 vårdplatser.
Ortopedkliniken utgör en viktig del av Mora lasarett som kirurgiskt akutsjukhus. Operativt utförs akut och elektiv verksamhet (höft-, knä-, axel-, fot- och viss handkirurgi). Närheten till Dalarnas fjällturism medför vintertid ett stort inflöde av akuta ortopediska patienter, vilket starkt bidragit till klinikens höga kompetensnivå inom frakturkirurgi. Kliniken placerar sig högt inom flertalet ortopediska kvalitetsregister.
Ortopediska operationer sker på centraloperation, på en dagkirurgisk operationsavdelning samt även på ortopedmottagningen där mindre ingrepp utförs i lokalanestesi. Totalt utförs cirka 2500 ortopediska operationer per år på operationsavdelningarna. Nära samarbete sker med Op/An/IVA-kliniken och övriga kliniker på Mora lasarett, samt med Ortopediska kliniken i Falun. Utöver detta har vi ett nära samarbete med UAS, USÖ samt Sarkomcentrum på KS. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som en av två första linjens chefer har du verksamhets-, personal-, arbetsmiljö-och budgetansvar för arbetsgruppen på avdelning 41. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och kommer jobba i nära samarbete med verksamhetschef, övriga linjechefer, läkare, verksamhetsutvecklare samt vårdpersonal där du är direkt underställd verksamhetschefen. Tjänsten innebär ett chefsförordnande på 3 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Övergripande ansvar
Leda och utveckla verksamheten på en ortopedisk slutenvårdsavdelning
Säkerställa patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i vårdprocesserna
Ansvara för personal, arbetsmiljö och budget i en 24/7-verksamhetKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Vana att hantera bemanning och schemaläggning
Flerårig erfarenhet av slutenvård
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av ortopedisk akut- och elektiv vård
Flerårig erfarenhet, i närtid, som chef inom hälso- och sjukvård med vana att leda personalgrupper
Erfarenhet av delad ledarskap
Kunskap om vårdflöden inom slutenvård
Erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete
God förmåga att använda digitala verktyg och verksamhetssystem
Van att hantera arbetsmiljöfrågor
Slutfört eller påbörjat Region Dalarnas chefsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Ekonomisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet
Personliga egenskaper
Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga
Förmåga att skapa engagemang och delaktighet i teamet för att bidra till ett gott och hållbart arbetsklimat
Strukturerad och lösningsorienterad med fokus på patientsäkerhet och kvalitet samt arbetsmiljö
Förtroendeingivande, lyhörd och prestigelös
Flexibel och anpassningar utifrån förändrade förutsättningar
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Verksamhetschef
Martin Andersen Martin.Andersen@regiondalarna.se 023-492418 Jobbnummer
9874258