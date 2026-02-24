Försörjningsstödshandläggare, tillsvidaretjänst och ett vikariat
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Enheten för ekonomiskt bistånd har sin placering på Första Magasingatan 9, vår enhet består av ca 35 medarbetare med olika yrkestitlar såsom försörjningsstödshandläggare, förste försörjningsstödshandläggare och administratörer.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som Försörjningsstödshandläggare är ditt främsta uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen, SoL bygger på principen att insatser ska ges behovsprövat, rättssäkert och med respekt för den enskilde. Tjänsten innebär att du är trygg med att fatta självständiga beslut om bistånd genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert vis. Du gör kvalificerade utredningar av inkomna underlag och utreder rätten till ekonomiskt bistånd. Du har ett nära samarbete med ditt team bestående av försörjningsstödshandläggare, förste försöjningsstödshandläggare och administratörer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Utreda rätten till bistånd och granska inkomna underlag
* Fatta självständiga och rättssäkra beslut om ekonomiskt bistånd utifrån gällande lagstiftning SoL
* Sköta administration, dokumentation, beräkningar och utbetalningar
* Möta kunder och ge god service, både personligen och via telefon
* Prioritera dagliga arbetsuppgifter
* Samarbeta nära med teamet samt med andra aktörer
Vi inom Arbetsmarknad och stöd, har ett delat ansvar om våra kunder. Du som försörjningsstödshandläggare utreder och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd. Vår andra del av verksamheten, våra Förändringsledare, arbetar med att få kunden mot ett självständigt liv, det kan vara genom studier, arbete eller annan ersättning. Målet är att våra kunder ska nå egen försörjning. Du kommer att möta kunder som är i olika livssituationer som är behov av försörjningsstöd som är samhällets yttersta skyddsnät. Vi är ett glatt gäng som välkomnar varandra. Hos oss kan du ställa vilka frågor som helst och tillsammans arbetar vi för att ha en effektiv och rättssäker handläggning.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst samt ett vikariat mellan 13 april-31 december 2026.Kvalifikationer
Du är en trygg och självständig person som kan fatta välgrundade beslut. Som kollega är du stödjande och motiverande, och du möter alla människor med respekt och förtroende, oavsett livssituation
* Socionom eller annan högskoleexamen inom samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik
* Goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse
Meriterande för tjänsten:
* Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten eller statlig myndighet
* Kunskap om verksamhetssystemet Treserva
* Erfarenhet av att arbeta med utsatta människor
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad, Planerar och organiserar arbetet väl och håller deadlines
* Stabil: Hanterar stress konstruktivt och behåller ett positivt förhållningssätt
* Hänsynstagande: Lyssnar, förstår och visar respekt för andra
* Samarbetsorienterad: Arbetar prestigelöst för att nå gemensamma mål och hållbara lösningar
* Kommunikativ: Tydlig och språksäker i tal och skrift, anpassar språket efter situation och mottagare
Att arbeta med ekonomiskt bistånd är både meningsfullt och omväxlande. Du gör konkret skillnad i människors liv, möter olika människor varje dag och kombinerar beslutsfattande med personlig kontakt. Rollen ger ansvar, variation och möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
