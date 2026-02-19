Försörjningsstödshandläggare FUT och dödsbohandläggning
2026-02-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Enheten för ekonomiskt bistånd har sin placering på Första Magasingatan 9, vår enhet består av ca 35 medarbetare med olika yrkestitlar såsom försörjningsstödshandläggare, förste försörjningsstödshandläggare och administratörer.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Rollen i denna tjänst är i grunden som försörjningsstödshandläggare men ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta med FUT (felaktiga utbetalningar) och dödsbohandläggning. Som person är du trygg med att fatta självständiga beslut om ekonomiskt bistånd genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert vis. Som handläggare inom FUT utreder du misstankar om en person har fått för mycket eller felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd. Som handläggare inom dödsbo utreder du dödsbons ekonomiska förutsättningar, fattar beslut enligt gällande lagstiftning samt ibland tillfälligt förvaltar dödsbon. Arbetet kräver att du samverkar med många interna och externa aktörer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Ekonomiskt Bistånd (SoL)
* Utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd
* Genomföra noggranna utredningar och granska ekonomiska underlag
* Fatta självständiga och rättssäkra beslut
* Dokumentera och upprätta beslutsunderlag
FUT- handläggare
* Utreda misstankar om felaktigt eller för högt utbetalt bistånd
* Granska inkomster, tillgångar och övriga relevanta uppgifter
* Fatta beslut om återkrav enligt socialtjänsten
* Upprätta polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott
* Företräda i nämnden i Förvaltningsrätten vid överklaganden
Dödsbohandläggning
* Utreda dödsbons ekonomiska förutsättningar
* Fatta beslut om dödsboanmälan och bistånd till begravningskostnader
* Hantera kontakter med banker, hyresvärdar, fordringsägare och begravningsbyråer
* Säkerställa korrekt och rättssäker handläggning enligt gällande lagstiftning
* Ha ett respektfullt och bra bemötande mot anhöriga och andra samverkanspartens
I denna roll ingår du i ett team där du och en kollega har gemensamt ansvar för FUT och dödsbohandläggning, förste försörjningsstödshandläggare finns som stöd att tillgå inom områdena.Kvalifikationer
Du är en trygg och skicklig handläggare som tillämpar lagstiftningen på ett rättssäkert och korrekt vis som vill arbeta med ekonomiskt bistånd med Inriktning FUT och dödsbohandläggning.
* Socionom eller högskole- eller universitetsexamen inom det sociala, samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller juridiska området
* God kunskap i det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du har:
* Arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten eller andra statliga myndigheter
* Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd, FUT samt dödsbohandläggning
* Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva
* Erfarenhet av att arbeta med utsatta människor
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad Arbetar metodiskt, planerar väl och håller deadlines
* Stresstålig Hanterar press på ett lugnt och professionellt sätt
* Hänsynstagande Visar förståelse, lyssnar och bemöter andra med respekt
* Samarbetsorienterad Arbetar väl med andra och bidrar till gemensamma mål
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
