Försörjningsledare till Småland-Östergötland, Stora Enso Skog
2025-09-24
Är du en driven person med en stark passion för skog, logistik och affärer och vill ta nästa steg i din karriär i en bransch som gör skillnad? Som försörjningsledare hos oss får du möjlighet att kombinera ditt intresse för skogen med ansvar för produktionsledning, inköp av biobränsle och leverans till våra kunder. Här får du både arbeta med affärer och leda viktiga processer som bidrar till en hållbar framtid. Låter detta som en roll för dig? Ansök nu och bli en del av vårt engagerade team!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som försörjningsledare hos oss erbjuds du en spännande och omväxlande roll där du ansvarar för hela kedjan från skog till kund. Med fokus på att säkerställa en hållbar och effektiv försörjningskedja av biobränsle, kommer din vardag att innehålla både strategiska insatser och praktiska hands-on-uppgifter, där du även spelar en nyckelroll i att bygga starka relationer med kunder, leverantörer och entreprenörer. Du blir en del av ett engagerat team där ditt ledarskap och samarbetsförmåga bidrar till vår gemensamma utveckling, både på individ- och gruppnivå.
Det här kommer du att göra:
Produktionsledning och planering: Leda och planera hela produktionskedjan för biobränsle där du säkerställer att rätt mängd och kvalitet levereras i tid till kund
Inköp och anskaffning: Arbeta med anskaffningen av biobränsle från externa leverantörer, som exempelvis skogsförvaltningar eller större markägare
Ledning av entreprenörer: Samordna och styra skotnings-, flisnings- och transportentreprenörer för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och enligt överenskomna leveransplaner. Du ser även till att entreprenörerna arbetar i enlighet med våra hållbarhetskrav och säkerhetsstandarder
Relationer: Utveckla och vårda relationer med entreprenörer, leverantörer och kunder så att alla led i försörjningskedjan fungerar smidigt
Upphandling och försäljning: Medverka i förhandlingar med kunder (värmeverk) och entreprenörer
Med kontorsplacering på något av våra kontor i den aktuella geografin med möjlighet att delvis arbeta hemifrån erbjuder vi en flexibel arbetsmiljö. Du kommer vara en del av vår Bioenergifunktion inom divisionen Forest och rapporterar till Försörjningsområdeschefen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som sätter människan i fokus och är trygg i att leda och inspirera andra utan att vara chef. Du agerar affärsmässigt och professionellt i alla situationer, samtidigt som du visar ett brinnande engagemang och driv i ditt arbete.
Färdigheter och kvalifikationer som krävs i denna roll:
Det är meriterande om du har skoglig kompetens/erfarenhet via utbildning eller tidigare jobb
Du har erfarenhet av ledarskap i någon form, gärna i en produktionsnära miljö
Du trivs med att samarbeta och vara en del av ett team samtidigt som du gärna jobbar självständigt
En stark drivkraft och vilja att göra affärer och utveckla verksamheten
Du har en god kommunikativ förmåga med en lösningsorienterad inställning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
God datorvana
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast 8 oktober.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Försörjningsområdeschef Fredrik Steineck på tel. 073 - 085 85 95 eller mejl: fredrik.steineck@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
