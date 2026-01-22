Försörjningsfarmaceut till Enhet läkemedel i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Apotekarjobb / Helsingborg Visa alla apotekarjobb i Helsingborg
2026-01-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad receptarie eller apotekare och vill arbeta med läkemedelshantering på ett spännande och viktigt sätt? I denna tidsbegränsade anställning som försörjningsfarmaceut får du en central roll i att säkerställa att rätt läkemedel når rätt plats, där din kompetens är avgörande.
Enhet läkemedel arbetar på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus i samverkan med övrig sjukvårdspersonal för ökad patientsäkerhet och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Enhetens försörjningsfarmaceuter bidrar med viktig läkemedelskunskap samt stöttar sjuksköterskor runt läkemedelshantering medan kliniska farmaceuter bidrar med läkemedelskunskap och stöd till läkare för optimerad läkemedelsbehandling. Inom läkemedelsområdet pågår det löpande förändrings- och förbättringsarbete. Vi finns på två orter, Helsingborg och Ängelholm, och är totalt fyrtiotre anställda. Välkommen att bli en del av Enhet läkemedel!
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi en försörjningsfarmaceut som vill arbeta i ett engagerat team i Helsingborg under en tidsbegränsad anställning.
I rollen som försörjningsfarmaceut ansvarar du för läkemedelshantering på vårdavdelning och är en uppskattad och central del av teamet kring patienten. Dina arbetsuppgifter är varierande och består i huvudsak av att beställa läkemedel, skötsel av läkemedelsförråd, påfyllning av läkemedelsvagnar samt att förbereda läkemedel till utskrivningsklara patienter. Du kan även komma att bli delaktig i andra uppdrag som till exempel arbete med kvalité, säkerhet och utbildning inom området läkemedel. I din roll samarbetar du med många olika yrkesprofessioner och enheter.
Tjänsten har sin huvudsakliga placering på Helsingborgs lasarett. Uppdrag kan bli aktuellt inom hela verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Även tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta inom apoteksverksamhet är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av tjänstgöring på sjukhusapotek, läkemedelsservice till avdelningar och mottagningar och/eller av arbete inom hälso- och sjukvård.
Vi ser gärna att du som person har ett gott bemötande samt förmåga att självständigt planera, organisera och strukturera ditt arbete. Du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och är intresserad av verksamhetsutveckling. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt för ökad läkemedelssäkerhet, vilket kräver nyfikenhet och ett flexibelt förhållningssätt i arbetet. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra professioner och att du stimuleras av multidisciplinära arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Anette Ohlson, Enhetschef 0431-81067 Jobbnummer
9698570