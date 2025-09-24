Forsmarks Kraftgrupp rekryterar Gruppchef underhåll och utveckling
2025-09-24
Vill du kombinera ledarskap med samhällsnytta och vara med och utveckla Sveriges fossilfria elproduktion? Hos Forsmarks Kraftgrupp får du möjlighet att leda ett engagerat team och driva förbättringar som gör skillnad både för medarbetarna och för energiförsörjningen.
Forsmarks Kraftgrupp rekryterar nu en Gruppchef underhåll och utveckling som får en central roll i att leda och utveckla teamet, driva förbättringar och säkerställa effektiva arbetssätt inom underhåll och utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Forsmarks Kraftgrupp med placering i Forsmark. Vi på Poolia är glada att bistå i rekryteringsprocessen och ser fram emot att läsa din ansökan redan idag!
Som gruppchef underhåll och utveckling på Forsmarks Kraftgrupp får du en central roll i att driva både människor och processer framåt, samtidigt som du bidrar till Sveriges fossilfria elförsörjning.
Du blir chef för en engagerad och kompetent arbetsgrupp på cirka 10 ingenjörer med olika bakgrund inom byggunderhåll, logistik, lyftdon, VA/VVS och service, där exempelvis sanering, målning, förrådshantering, transport, ställningsbyggnad och isolering ingår. Som ledare får du utrymme att driva förbättringar, inspirera till nya arbetssätt och påverka både teamets och enhetens utveckling på lång sikt.
Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till chef för enhet Byggunderhåll. Ledningsgruppen arbetar nära varandra i en miljö präglad av samarbete, öppenhet och en gemensam strävan efter kontinuerlig utveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som gruppchef underhåll och utveckling leder du både människor och processer, med ansvar för att teamet når sina mål och utvecklas över tid. Du ger medarbetarna stöd och vägledning samtidigt som du skapar förutsättningar för ett starkt samarbete inom gruppen.
Du deltar i och leder förbättrings- och utvecklingsprojekt både inom gruppen och på ledningsgruppsnivå. Arbetsuppgifterna omfattar också uppdatering och utveckling av underhållsplaner, där rätt åtgärder ska genomföras i rätt tid och resurser användas effektivt.
Du följer upp pågående arbeten och säkerställer att kvalitet och säkerhet upprätthålls, samt prioriterar och omprioriterar arbetsuppgifter vid behov. Samarbetet sker nära andra gruppchefer, teknikavdelningen och externa aktörer, samtidigt som resultat och ekonomi rapporteras och följs upp.
Som gruppchef blir du en viktig länk mellan ledning, medarbetare och andra delar av organisationen och får möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och långsiktig utveckling inom enheten.
Vem är du?
Du har relevant arbetserfarenhet som ger dig den kompetens som behövs för rollen. Du har erfarenhet av att leda människor och team, gärna med personalansvar, och trivs med att kombinera operativt arbete med strategiskt fokus. Eftergymnasial utbildning är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet från något av områdena byggunderhåll, logistik, lyftdon, VA/VVS eller service.
Som ledare är du tydlig och inspirerande, med förmåga att engagera dina medarbetare och skapa ett starkt samarbete både inom gruppen och med andra delar av organisationen. Struktur och nytänkande är en naturlig del av ditt arbetssätt, och du drivs av att utveckla både processer och människor. Du är resultatfokuserad, har förståelse för ekonomi och verksamhetens mål och kan omsätta detta i praktiska åtgärder tillsammans med ditt team. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl med olika aktörer och är bekväm med att fatta beslut och driva förändringar i en komplex miljö.
För denna tjänst är B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska ett krav.
Om verksamheten
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt. På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
