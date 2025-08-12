Förskolorna Upptäckarna AB Älvsjö söker vik barnskötare
2025-08-12
Vi söker en erfaren, engagerad och utbildad barnskötare som brinner för att arbeta med läs o skriv profilering. Start 1/9.
Inom förskolorna upptäckarna AB finns fyra fristående enhet varje förskola har sin profilering som de arbetar efter. Förskolorna drivs privat och är belägna i Älvsjö.
Att i ett arbetslag inom förskolan arbeta efter våra styrdokument bl.a Lpfö 18/25. Att vara delaktig i utformandet av vår förskola.
Att se det kompetenta barnets möjligheter. Ett bra förhållningssätt mot barn, vårdnadshavare och kollegor är av stor vikt. Barns inflytande är viktigt i utformandet av vår verksamhet. Självledarskap är något vi kommer arbeta med under kommande år, som ett led i vår kompetens utbildning.
Att erbjuda barnen en lustfylld dag med läroplanens intentioner, inom vår profilering som är Läs och Skrivskoj.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och vill arbeta heltid. Du är utåtriktad och engagerad, ha stor initiativförmåga. Kan läroplanen arbetar efter den.
Bra på att kommunicera och samspela både med barn, vårdnadshavare och pedagoger.
Vi erbjuder; Planeringsdagar, planeringstid, reflektionstid, pedagogisk måltid, arbetskläder, friskvårdspeng, friskvårdsaktiviteter, fortbildningar både egna och tillsammans, stöd i form av ped utvecklingsledare och specialpedagog. bra arbetskollegor och underbara barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: rekrytering@upptackarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolorna Upptäckarna AB
(org.nr 556695-7857)
Svartlösavägen 128 (visa karta
)
125 58 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Förskola Ekbacken Jobbnummer
9454014