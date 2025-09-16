Förskollärarvikarie till Reggio-Emilia inspirerad förskola
2025-09-16
Förskolan Månen är en förskola i Hässelby med plats för 43 barn och 8 pedagoger. Förskolan är granne med en stor parklek och Hässelbygårdsskolan. Vårt huvudsakliga mål är att skapa glädje och trygghet i både personal- och barngruppen. Det är med hjälp av denna trygghet och glädje som vi lägger grunden för ett livslångt lärande. På Famnen Förskolor erbjuds all vår personal kontinuerlig fortbildning kopplad till aktuella rön och forskning, samt en gedigen introduktionsperiod till våra verksamheters arbetssätt. Allt för att skapa en utvecklande och glädjefylld tillvaro för både våra pedagoger och våra barn.
Är du en medforskande pedagog och har ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande?
Har du goda datorvanor och är insatt i läroplanen, systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation samt Reggio-Emilias pedagogiska filosofi?
Då söker vi dig!
En av våra kollegor är sjukskriven en tid framöver, och vi söker nu en vikarierande förskollärare som ska jobba på avdelningen Regnbågen under denna tid. Anställningen kommer inledningsvis vara timbaserad. Dock kommer den att kunna utökas till en mer fast tjänst om situationen tillåter.
Som avdelningsansvarig förskollärare har du i uppdrag att:
leda den pedagogiska utvecklingen i ditt arbetslag
i nära samarbete med förskolechef och övriga kollegor arbeta efter att uppfylla målen i läroplanen, förskolans styrdokument och de kommunala riktlinjerna, samt koppla detta till Reggio-Emilias pedagogiska filosofi.
arbeta såväl självständigt som i lag i en verksamhet som sätter barnens utveckling och intresse i främsta rummet.
Vi ger våra medarbetare stor frihet att utforma den pedagogiska verksamheten och söker därför engagerade pedagoger som gärna tar egna initiativ.
Känns detta intressant för dig? Skicka då gärna in din ansökan till jobb@famnen.info
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobbvast@famnen.info Arbetsgivare Famnen Förskolor KB
, http://www.famnen.info
Loviselundsvägen 26
)
165 59 HÄSSELBY
Månen Jobbnummer
9512354