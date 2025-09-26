Förskollärare, Vikariat Till Unike Förskolor - Eknäs Förskolor
Vi söker nu en förskollärare för ett vikariat på Eknäs förskola, med start 1 januari 2026.
En förskola i vår tid, en demokratisk mötesplats för hopp och kreativitet är vår vision som ligger till grund för alla våra verksamheter.
Vår verksamhetsidé bygger bland annat på de värden vi inspirerats av från de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia, Italien.
För att lyckas med detta blir vår barnsyn och kunskapssyn en viktig del i arbetet. Vi vill ge barnen meningsfulla sammanhang, få möjlighet att komma samman kring gemensamma angelägenheter och se värdet av att lyckas tillsammans. Detta gör vi med stöd av bland annat aktivt närvarande pedagoger, en inspirerande och variationsrik lärmiljö, reflektionskultur och ett projekterande arbetssätt.
Vi söker nu dig som är FÖRSKOLLÄRARE och som är sugen på att vara med och utveckla våra verksamheter på Eknäs förskola som ligger i Saltsjö-Boo, Nacka.
Vi önskar att du som vi tror på;
Barnsyn - kunskapssyn - syn på lärande
Demokratiska ställningstaganden
Pedagogens roll
Olikhet
Hållbarhet
Lyssnandet
Reflektionen
Dokumentationen
Vi önskar att du är nyfiken på och vill arbeta med våra ställningstagande;
Superstruktur
Projektinriktat arbetssätt
Pedagogisk dokumentation
Pedagogiska lärmiljön
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund och ser positivt på en organisation där delaktighet och ansvar utgör grunden.
Vi erbjuder dig:
• Ett litet företag där organisationen ger dig stora möjligheter till delaktighet och ansvar.
• Ett tydligt uppdrag där vårt arbetssätt för att nå målen i läroplanen är pedagogisk dokumentation.
• Ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete i vår utbildning.
• Ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete för allas välmående.
• Att ingå i ett professionellt arbetslag och nära till ledning.
• Att få stöd i ditt arbete av rektor, pedagogisk handledare, ateljerista och IKT pedagog.
• Att kontinuerligt delta i pedagogiska nätverk och olika workshops som leds av ovan professioner.
• Friskvårdsbidrag
• Arbetskläder
• Pedagogiska måltider
Blir du nyfiken och vill veta mer så gå in på vår hemsida: www.unike.se
eller maila till Eknäs rektor Pernilla Wahlberg, pernilla.wahlberg@unike.se
