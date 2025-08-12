Förskollärare (vik) till Högåsens förskola i Härryda kommun
Din arbetsplats Högåsens förskola ligger i Landvetter och har tre avdelningar. Förskolan arbetar med ett förhållningssätt som präglas av tillit och respekt mot alla som möts i förskolan. Alla är olika och det berikar verksamheten. Avdelningarna på Högåsens förskola samverkar med varandra och är indelade i 1-5 års grupper. Barnen besöker ofta varandras avdelningar.Barnen är mycket utomhus på gården och i den närbelägna omgivningen. Pedagogerna på Högåsens förskola lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga och utveckla en god självkänsla under sin tid på förskolan. Det är viktiga att barnen känner delaktighet. Pedagogerna lyssnar in och agerar efter barnens tankar och idéer som inkluderas när verksamheten planeras. Tillsammans med barnen samtalar vi om dokumentationen och lyssnar på vad som fångat barnens intresse. Förskolan tar emot och handleder förskollärarstudenter, det ger oss möjlighet till regelbunden kontakt med universitet och därigenom ytterligare stöd i den vetenskapliga förankringen.Vi tar också emot studenter från gymnasiet och från vuxenutbildningen som i sin tur bidrar till vårt fortsatta lärande. Du får personlig dator, och arbetskläder för utevistelse samt pedagogiska måltider. Härryda kommun arbetar fortlöpande med kompetensutveckling för pedagoger i verksamheten.Utifrån kommunens helhetsidé Rötter och Vingar utbildar vi världsmedborgare med en positiv framtidstro. Genom vår utbildnings idé strävar vi efter goda möten i alla led på förskolan. Respekt, nyfikenhet, glädje och empati är viktiga egenskaper vi söker hos dig. Är du en kreativ och nyfiken person som önskar nya utmaningar?Ta då chansen att bli en del i vårt team på Högåsens förskola!
Ditt uppdrag Tjänsten innefattar att du kommer ingå i ett team som en av tre pedagoger på förskolan. Vi utgår från barnens förmågor och anpassar barnens utbildning utifrån dessa så att alla barn har möjlighet att lära och utvecklas enligt läroplanens mål och intentioner. Att samarbeta med kollegor på förskolan är en viktig del i dina arbetsuppgifter. Tillsammans har vi större chans att lyckas med vårt uppdrag att bedriva en god utbildning för barnen. Vi strävar gemensamt efter att väcka barnens förundran, nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på dem. Som pedagog är du medveten om att du själv är i ett ständigt lärande och är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med barn, arbetskamrater och utbildning. Som pedagog på Högåsens förskola får du engagerade och motiverade arbetskamrater som värdesätter ett gott arbetsklimat på hela förskolan.
Det här krävs för tjänsten
• Du som söker ska vara legitimerad förskollärare.
• Erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet är ett krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande och som har en positiv människosyn.
• Du strävar efter att möta varje barn utifrån dess intresse, behov och förutsättningar
• Du är härvarande och närvarande med barnen för att kunna förstå barnen men också för att kunna hjälpa till att öka förståelsen mellan barnen
• Du vill samarbeta med andra för att lyckas med vårt uppdrag
• Du är medskapande i en flexibel organisation med utgångspunkt hos barnen och i vårt uppdrag
• Du kan och vill ingå som en av tre pedagoger i ett team och ansvara för de dagliga rutinerna som utgör vår grund i förskolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag att arbeta tillsammans med oss för en utbildning som bygger på tillit till varandras förmågor och allas delaktighet
Vad vi erbjuder dig
• Friskvårdsbidrag, möjlighet till flex.
• Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271816". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor förskolan
Mia Hokkonen mia.hokkanen@harryda.se 03117246880 Jobbnummer
