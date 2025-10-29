Förskollärare välkomnas till Västergärdets förskola i Landvetter
2025-10-29
Din arbetsplats
Västergärdets förskola öppnade sina dörrar i augusti 2017 och vi söker nu ytterligare förskollärare till vårt team.
Utifrån vår förskolas pedagogiska helhetsidé utbildar vi världsmedborgare med en positiv framtidstro, och vi strävar efter att vara en hållbar förskola utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv där förtroendefulla relationer är i fokus. Våra värdeord är Samskapande, Engagemang, Tillit och Tydlighet. Tillsammans på Västergärdet skapar vi en miljö där människor möts och lär av- och med varandra. Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss på vår härliga förskola. Här får du möjlighet att, tillsammans med barn, familjer och kollegor, vara ditt bästa jag!
Västergärdets förskola består i dagsläget av två spår där varje spår består av tre team; yngre-, mellan- och äldrebarn. I spåren arbetar pedagogerna nära varandra för att ge barnen möjlighet att lära känna både andra barn och pedagoger i de team som barnen så småningom ska vandra vidare till under sin förskoletid.
Förskolan är belägen i Önnerödsområdet i Landvetter, med busshållplats precis utanför, och med närhet till Landvetter centrum med alla dess aktiviteter och service. Närhet till naturreservat och vistelse i skog och mark finns också inom räckhåll.
Ditt uppdrag
Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, vilka ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, där barnens kreativitet tas tillvara och leds av medforskande och positiva pedagoger som ser möjligheter och tar vara på framgångsfaktorer för att tillgodose barnens behov samt för att utveckla utbildningen.
Som pedagog är du medveten om att du själv är i ett ständigt lärande och är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med barn, arbetskamrater och förskolans utbildning. Leken som arena för förundran, utforskande och lustfyllt lärande är viktigt för dig i mötet med barnen, och din roll som förskollärare utgår från att vara härvarande tillsammans med barnen.
I ditt samskapande arbete hos oss får du möjlighet att tillsammans med arbetskamrater driva förskolans utvecklingsprocesser framåt mot våra gemensamma mål, samt att forma den kultur som ska känneteckna vår förskola nu och framåt.
Tillsammans med kollegor ansvarar du för utbildningens uppföljning, utvärdering, analys och utveckling där pedagogisk dokumentation och gemensam reflektion i teamet har stor betydelse för att skapa ett givande systematiskt kvalitetsarbete. Du kommer att vara engagerad i olika processarbeten tillsammans med barn och kollegor, dokumentera barnens lärprocesser och vara med i att utveckla utbildningen utifrån styrdokument och pedagogiska helhetsidén. Du är trygg i att leda det pedagogiska arbetet utifrån förskollärarens uppdrag och ansvar.
Som pedagog på Västergärdets förskola får du engagerade och motiverade arbetskamrater som värdesätter ett gott arbetsklimat på hela förskolan. Du får också en engagerad och motiverad rektor.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker nu en uppdragsmedveten legitimerad förskollärare med ett engagemang och en positiv människosyn, och som:
• Utifrån förskolans uppdrag strävar efter att möta varje barn utifrån dess intresse, behov och förutsättningar.· Vill arbeta för en hälsosam arbetsplats där vi tillsammans drar åt samma håll.· Är utbildad och legitimerad förskollärare. Förskollärarlegitimation är ett måste, erhållen eller ansökt sådan.· Är trygg i att ta ansvar för det pedagogiska ledarskapet i samarbete med kollegor, rektor, barn och vårdnadshavare.
Ingen erfarenhet krävs, men är meriterande.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du ser möjligheter och glädje i yrkesutförandet tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare.· Du är härvarande och närvarande i samspelet med barnen och ser relationsskapande som en grund för förskolans arbete, där kvaliteten ligger i mötet mellan människor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Möjlighet till flextidsavtal· Friskvårdsbidrag· Pedagogiska måltider· Härryda kommun arbetar fortlöpande med kompetensutveckling· Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor förskolan
Charlotte Scott 031-724 6860 Jobbnummer
9579706