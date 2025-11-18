Förskollärare till Wadköpingsgatans förskola
2025-11-18
Dina arbetsuppgifter
Wadköpingsgatan är en förskola med tre avdelningar som ligger i ett naturskönt område nära skog och intill Backas näridrottsplats.
Vårt mål är att skapa en miljö på förskolan som är lustfylld och lärande både inomhus och utomhus. Förskolan ligger relativt nära busshållplatsen.
Vill du arbeta i en miljö där du varje dag hjälper barn att växa, och samtidigt växa själv? Som förskollärare hos oss får du vara med och skapa en trygg, lärorik och rolig vardag för barnen - samtidigt som du själv utvecklas i din yrkesroll.
Du leder det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag. Tillsammans planerar, genomför, dokumenterar och följer ni upp utbildningen utifrån förskolans läroplan. Vi tror på ett arbetssätt där samarbete, ansvar och tydlig kommunikation är en självklar del av vardagen.
Vi värdesätter goda relationer, både med barn, vårdnadshavare och kollegor, och ser dig som en viktig förebild i barnens liv. Tillsammans bygger vi gemenskap för både stora och små!
Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Du får tillgång till kompetensutveckling, till exempel vår uppskattade ledarskapsutbildning. Är du nyexaminerad får du en erfaren mentor som stöttar dig under din första tid hos oss.
Vill du veta mer om vår förskola? Läs gärna mer på vår webbplats: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/wadkopingsgatan-157-forskolaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg ledare och god förebild för både barn och vuxna, med förmåga att skapa en positiv och utvecklande miljö där barn får utvecklas i sin egen takt.
Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera verksamheten enligt förskolans läroplan och andra styrdokument. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och är bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Låter det här som något för dig? Vill du vara med och ge Göteborgs barn möjligheter till en bra framtid - varje dag?
Då ser vi fram emot din ansökan.
Ta nästa steg med oss!Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
