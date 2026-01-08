Förskollärare till vår familjära förskola
2026-01-08
Då en av våra medarbetare går i pension söker vi nu en förskollärare till Föräldrakooperativet Roxenfyren.
Förskolan Roxenfyren är belägen i natursköna Berg utanför Linköping, tätt intill sjön Roxen, en idealisk och stimulerande miljö att vistas i som barn. Roxenfyren drivs som ett föräldrakooperativ med ett gott samarbete mellan kompetent personal och engagerade föräldrar. På Roxenfyren har personalen det pedagogiska ansvaret medan föräldrarna tillsammans ser till att det praktiska runt verksamheten fungerar d.v.s. arbetsinsatser och ett engagemang i föreningen. Vi har även en egen kokerska som tillagar all mat samt bakar det mesta av vårt bröd. På Roxenfyren arbetar vi aktivt med vårt miljöarbete - Grön flagg.
Vi gläds också över att ha låg personalomsättning och familjer som väljer att återkomma till vår förening.
På Roxenfyren arbetar vi utefter våra fyra värdeord - Glädje, Delaktighet, Hållbarhet, Litenhet.
Vi söker dig som har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som föreningen bedömer som likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola. Du är väl insatt i förskolans läroplan och övriga styrdokument.
Du som söker är en god förebild för våra barn och har en förmåga att se varje barns individuella behov och förutsättningar. Du engagerar barn till ett lustfyllt kreativt lärande och har god förmåga att samarbeta med kollegor, barn samt föräldrar. Du har en personlig mognad, är innovativ och kommer gärna med nya idéer.
Våra medarbetare är anställda på Roxenfyren och inte en särskild avdelning. Det här innebär att du kan få jobba både med stora och små barn beroende på var behovet finns. Just nu finns behovet på vår storbarnsavdelning, Björnarna. Där har vi ett gäng glada björnar som vi vill ge en fin start på livet och en god förberedelse inför skolstarten. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med de äldre förskolebarnen eller med en 5-årsgrupp.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta på en förskola med familjär stämning där både personal och familjer väljer att stanna länge. Hos oss får du tillsammans med kollegor, förskolerektor och föräldrar vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträdesdatum under våren, enligt överenskommelse.
Ansök genom att maila din ansökan till hr@roxenfyren.se
Urval kan komma att ske löpande
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Roxenfyren Ek För, Föräldrakooperativet
Styrelseordförande
Josefin Hellberg josefin@hellbergs.org 0730577550
