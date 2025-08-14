Förskollärare till Uppfinnarens förskola
2025-08-14
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Uppfinnarens förskola ligger i Teknikparken, intill tallskogar och Gavleån. Förskolan består i dagsläget av tre åldersindelade barngrupper med en gemensam entré. Vår profil är natur och teknik, vi har en skapande och en föränderlig miljö med ett rikt och utmanande material.
Vi lägger stor vikt vid de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik. Vi vill ge barnen rika upplevelser av utomhusaktiviteter både på gården och i närliggande skog.
Vi vill inspirera barnen till att uppleva, undersöka, experimentera och utforska tillsammans med andra barn, pedagoger eller själva. Barnen ska ges möjlighet att använda alla sina sinnen. Vi arbetar aktivt för att barnen ska förbli nyfikna och kunskapssökande.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vill du vara delaktig i barns lärande och utveckling? Gillar du att se barn växa och utvecklas? Är du en utbildad, pedagogisk och engagerad förskollärare som är van vid att ta stort ansvar? Bra, då kan denna tjänst vara nåt för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss.
Rollen som förskollärare på Uppfinnarens förskola innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till utbildningen på förskolan. Som förskollärare har du huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker nu en förskollärare som har förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Du är förtrogen med och har kunskap om förskolans läroplan, något som du upprätthåller i ditt arbete. Som förskollärare behöver du ha goda kunskaper kring arbete med digitala verktyg. Du har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande för denna tjänst om du har erfarenhet och/eller kunskaper inom naturvetenskap och teknik
Som förskollärare på Uppfinnarens förskola är det viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Vidare är du nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar, samt att du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Du har även förmågan att leda och motivera barnen och får dem att trivas och må bra på förskolan.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från värdegrunden i mötet med barn, vårdnadshavare, kollegor och chef.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida, polisen.se.
Intervjuer kommer ske löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Helena Öhrn helena.ohrn@gavle.se
