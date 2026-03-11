Förskollärare till Trollbackens förskola i Gårdsby
Föräldrakooperativet Trollbacken Ek För / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
2026-03-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Trollbacken Ek För i Växjö
Brinner du för barns utveckling, vill arbeta nära naturen och ingå i ett engagerat arbetslag? Då kan Trollbackens förskola vara platsen för dig!
Trollbacken är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1989, vackert beläget i skog och mark strax norr om Växjö. Här har vi en trygg och familjär miljö där barnens nyfikenhet, inflytande och välmående står i centrum. Vi har en anställd kock som lagar all mat från grunden på plats hos oss. Föräldrarna har arbetsförmån där de ansvarar för städ och kök, medan den pedagogiska verksamheten drivs av förskollärare och barnskötare tillsammans med rektor.
Trollbackens Föräldrakooperativ består på två avdelningar (1-3 år och 3-5 år) och ett fritidshem i angränsand lokal. Som Grön Flagg-certifierad förskola arbetar vi aktivt med hållbar utveckling och spenderar mycket av dagen utomhus.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Hos oss får du stora möjligheter att påverka arbetssätt och processer. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen samt följa barnens lärande och utveckling. Trollbacken erbjuder en mindre organisation där korta beslutsvägar ger stora möjligheter för dig som anställd att vara med och påverka inför beslut och processer. Vår unika utemiljö är en viktig del av utbildningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med några års erfarenhet av yrket och med ett gott ledarskap.
Positiv, engagerad och professionell i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.
God kunskap om läroplan, styrdokument och pedagogisk dokumentation.
Intresse för att utveckla stimulerande lärmiljöer - inne och ute.
Ansvara för undervisningen o bidra till att utbildningen är trygg, rolig och lärorik
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: trollbacken@trollbackensforskola.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering - Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Trollbacken Ek För
, http://www.trollbackensforskola.com
Gårdsby Solbacken (visa karta
)
355 92 VÄXJÖ Arbetsplats
Föräldrakooperativet Trollbacken Ek För Kontakt
Rektor
Tina Nilsson trollbacken@trollbackensforskola.com 0470-61199 Jobbnummer
9791872