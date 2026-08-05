Förskollärare till Töttefällevägens förskola
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Vill du arbeta på en plats där utveckling står i centrum, för både barn och medarbetare? Hos oss får du växa i din yrkesroll samtidigt som du varje dag är med och skapar en trygg, lärorik och rolig vardag för barnen. Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en förskollärare till Töttefällevägens förskola. Förskolan ingår i en enhet med fyra förskolor som ligger på öarna Donsö, Styrsö och Vrångö i Göteborgs södra skärgård. Varje förskola formar sitt team, vilket ger goda möjligheter till ett nära samarbete mellan kollegor för att gemensamt utveckla verksamheten . I varje team arbetar två förskollärare tillsammans med en eller flera barnskötare. Vi har ett nära samarbete och tar gemensamt ansvar för att skapa en trygg, kreativ och lärorik miljö för barnen.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, struktur och kvalitet står i fokus.
Vår förskola arbetar med hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk samt social) som övergripande tema. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation och arbetar därför aktivt med SOKA samtmed lekresponsiv undervisning, där barnens intressen, nyfikenhet och delaktighet får styra och utveckla lärandet i vardagen.
Vi är också stolta över att den senaste föräldraenkäten visade en mycket hög föräldranöjdhet, något vi ser som ett kvitto på det fina arbete som görs i verksamheten varje dag.
Du leder det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag. Tillsammans planerar ni, genomför, dokumenterar och följer upp utbildningen utifrån förskolans läroplan. Vi tror på ett arbetssätt där samarbete, ansvar och tydlig kommunikation är en självklar del av vardagen.
Vi värdesätter goda relationer, både med barn, vårdnadshavare och kollegor och ser dig som en viktig förebild i barnens liv. Tillsammans bygger vi gemenskap för både stora och små!
Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Du får tillgång till kompetensutveckling, till exempel vår uppskattade ledarskapsutbildning. Är du nyexaminerad får du en erfaren mentor som stöttar dig under din första tid hos oss.
Vill du veta mer om vår förskola? Läs gärna mer på vår webbplats: Töttefällevägen 2 förskola - Hitta förskolor - Göteborgs StadKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare
har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i att använda digitala verktyg i arbetet
Du tar ansvar för både dina egna och arbetslagets uppgifter och bidrar till ett gott samarbete.
Du bygger förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är också lyhörd i ditt bemötande och visar respekt och omtanke för andra.
Du har förståelse för att barn har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Utifrån det skapar du en trygg och utvecklande miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
Meriterande:
• Stor flexibilitet och engagemang, med vilja att arbeta i skärgårdsmiljö även när det innebär längre restider.
• Innovativ och nytänkande, vågar utmana invanda arbetssätt och inspirera kollegor genom att introducera nya perspektiv.
• Erfarenhet av att implementera lekresponsiv undervisning (LRU) i det dagliga pedagogiska arbetet, vilket stärker barnens lärande och delaktighet.
• Förmåga att utveckla barns språkliga kompetens i linje med intentionerna i projektet SOKA, med fokus på kommunikation och språkutveckling.
• Aktivt vilja arbeta med att öka barnens delaktighet och välbefinnande genom Barnens bästa möte (BBM), med målet att främja barnhälsa och skapa inkluderande lärmiljöer.
Låter det här som något för dig? Vill du vara med och ge Göteborgs barn möjligheter till en bra framtid – varje dag?
Då ser vi fram emot din ansökan.
Ta nästa steg med oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00. Förklara ditt ärende och be att bli kopplad till HR-specialist på enheten kompetens och arbetsmarknad. I övrigt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
I den här rekryteringen efterfrågar vi inte personligt brev. I stället får du möjlighet att beskriva din kompetens inom relevanta områden genom att besvara våra urvalsfrågor.
Enligt lag kan vi inför anställning be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För vissa tjänster kan även ytterligare kontroller bli aktuella.
Vi vet att du gör ett bättre jobb om du mår bra, både på jobbet och på fritiden. Här har vi samlat några av de förmåner vi erbjuder dig som jobbar hos oss: Förmåner
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön och ersättningar
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till val av rekryteringskanaler. Vi undanber oss därför erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringstjänster.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad
Välkommen till världens viktigaste jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förskoleförvaltningen Kontakt
Katarina Olsen, Sveriges Lärare katarina.olsen@fvsverigeslarare.se Jobbnummer
10023489