Förskollärare till Tallboda/Ekängens förskolor
2025-09-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
På Tallboda och Ekängens förskolor fokuserar vi på ett lustfyllt lärande och inte resultaten. Vill du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2025-09-12

Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Din arbetsplats
Området Tallboda/Ekängen består av sju förskolor, Gränsliden 8, Tomatvägen 14, Passadvindsvägen 2, Grönhögsvägen 58-60, Fönvindsvägen 12, Hästhagsvägen 8 och Linsvägen 5.
På alla våra förskolor arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där projekten drivs med utgångspunkt i barnens intresse och förskolans styrdokument. Hos oss är pedagogerna härvarande och vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte enbart på resultatet. I vardagen läggs stort fokus på språk,- och matematikutveckling. Vidare arbetar vi systematiskt med bemötande, kommunikation och feedback. Detta för att främja en bra arbetsmiljö för både barn och personal.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett större sammanhang. Vi har gemensamma personalmöten där personal från flera förskolor träffas för samverkan och erfarenhetsutbyte. Områdets biträdande rektorer är ute i verksamheten en gång i veckan i syfte att stötta där det behövs.
För att alla barn ska få bli sina bästa jag så arbetar vi i mindre barngrupper. Målet är att alla barn på våra förskolor ska få vistas i en förskolemiljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi har bland annat stora gårdar som lockar till både lek och lärande. Vidare är området geografiskt placerat nära skog och vatten, vilket ger rika tillfällen för naturupplevelser och utforskande.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt. Det är meriterande om du har jobbat minst ett år i läroplansstyrd förskola där du jobbat med planering och undervisning utifrån läroplanen.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15843
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Enligt avtal Så ansöker du
Kontakt
Facklig företrädare Kommunal syd.ost@kommunal.se 010-44 28 700
Facklig företrädare Kommunal syd.ost@kommunal.se 010-44 28 700 Jobbnummer
