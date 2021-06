Förskollärare till Tallbackens förskola i Rödeby - Karlskrona kommun - Förskollärarjobb i Karlskrona

Karlskrona kommun / Förskollärarjobb / Karlskrona2021-06-2911 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss!Mer information på: www.karlskrona.se: jobba i förskolanTallbackens Förskola har åldershomogena grupper och är indelade i olika arbetslag. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi projektinriktat. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras erfarenheter och intressen. Barnen möjlighet till skapande, experimenterande lek och lärande i en kreativ och föränderlig miljö.Vi bygger verksamheten på för oss viktiga värden som trygghet, glädje, gemenskap, hänsyn och ansvar. Vår strävan är att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet, tillit, delaktighet och utforskande. I vår strävan kring viktiga värden vill vi skapa hopp om tillförsikt för en hållbar framtid.Med stöd av pedagogisk dokumentation arbetar vi med att ytterligare inspirera, utveckla och synliggöra barnens läroprocesser. Under dagen delar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper. På så vis får både barn och pedagoger värdefull tid att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.2021-06-29Legitimerad förskollärare eller lärare i tidigare åren med lämplig inriktning mot förskola.Vi söker en förskollärare som vill vara med och skapa en förskoleverksamhet av hög kvalité och som är öppen för nya arbetssätt. Du har hög arbetsmoral, är ansvarstagande, engagerad samt vill utvecklas i ditt arbete. Du ser möjligheter när det gäller att driva förskolans pedagogiska verksamhet framåt. Du har lätt för att samarbeta och är tydlig i din roll som förskollärare. Du är en person som är väl insatt i våra styrdokument. Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens och att din värdegrund stämmer väl överens med vår.Om anställningenVikariat, 16 augusti- 31 december 2021Sysselsättningsgrad: 100 %.Tillträde enligt överenskommelseProvanställning kan bli aktuellt. Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.OBS, rekrytering av tjänsten sker löpande under ansökningstiden.KontaktpersonerKristina Sjöstrand, 0455-32 14 39, Biträdande rektorFackliga företrädareCarina Svensson, Lärarförbundet, 0455-30 48 69AnsökanDu är välkommen med din ansökan senast 2021-08-15.Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länken nedan!Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-15Karlskrona kommun5836973