Förskollärare till Sundborns nya förskola
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2026-06-11
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Nu söker vi en förskollärare till nya förskolan i Sundborn
Vill du vara med och forma framtidens förskola? Nu söker vi en förskollärare till vår nya förskola.
I vackra Sundborn öppnade vi i januari en nybyggd förskola i samma lokaler som skola och idrottshall – en unik miljö där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för barns lärande och utveckling. Nu söker vi en ny kollega till vårt team.
I Svärdsjöområdet får du som förskollärare arbeta i ett nära samarbete med tre rektorer som tillsammans leder sex förskolor och pedagogisk omsorg. Här finns en tydlig riktning och en stark gemenskap – vi tror på att lära tillsammans, både barn och vuxna.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där leken är central och där vi varje dag väver in skapande, språk, matematik, teknik och naturupplevelser i barnens lärande. Vi vistas mycket ute – i skogen, på gården och i närmiljön. Vi vet att barn (och vuxna!) mår bra av vind i håret, barr i skorna och händer som byggt med pinnar och klättrat på stenar.
Vi arbetar med ett främjande förhållningssätt och medkänslans pedagogik som viktiga verktyg i vår vardag. Som stöd i ditt uppdrag finns också en gemensam förskoletavla – en genomarbetad planering som förenklar och tydliggör det pedagogiska arbetet under året.
Du kommer att ingå i ett större sammanhang med regelbundna nätverksträffar där du får möjlighet att utbyta erfarenheter, reflektera över kvalitet och driva utveckling tillsammans med kollegor. Rektorerna och områdets specialpedagog arbetar tätt tillsammans för att ge dig som pedagog det stöd du behöver.
Vi har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete och är stolta över vår goda arbetsmiljö. Det täta samarbetet inom området stärker både barnens lärande och vår gemensamma "vi-känsla" som pedagoger.
Vill du vara med och göra skillnad – varje dag?
Varmt välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker engagerade förskollärare som vill vara med på denna spännande resa vi precis har börjat! Hos oss får du möjligheten att utveckla pedagogiken från start, påverka arbetsmiljön och tillsammans med kollegor bygga en trygg, kreativ och lärorik förskoleverksamhet.
Som förskollärare kommer du:
Leda och utveckla det pedagogiska arbetet
Sätta barnens intressen och behov i centrum
Använda miljön som ett verktyg för lärande
Samarbeta nära med kollegor och vårdnadshavare
Delta i nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling
Nu har du är en fantastisk chans att påverka, forma och skapa en förskola där både barn och vuxna trivs och utvecklas tillsammans. Vi söker dig som vill ta plats i ett team som sätter kvalitet, glädje och trygghet främst.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Förskollärarexamen/legitimerad lärare mot de yngre åldrarnaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och initiativrik, och som har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Du ser möjligheter snarare än hinder, och vågar prova även när du inte vet om det kommer att lyckas.
Du är en varm och trygg vuxen som bidrar till att skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du är nyfiken på människor och ser värdet i att bygga gemenskap under det tak som blir din arbetsplats. Hos oss är alla lika mycket värda – och vi mår bra tillsammans.
Vi värdesätter att du har ett positivt förhållningssätt, är lojal mot vårt gemensamma uppdrag och har förmågan att bidra till ett öppet och stödjande arbetsklimat. Har du dessutom ett analytiskt tänkande och en vilja att utveckla både dig själv och verksamheten, så kommer du att trivas hos oss.
Meriterande kvalifikationer
Goda datorkunskaper och erfarenhet av att använda datorn som ett arbetsredskap
Erfarenhet av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i reflektion med kollegor och barn
God kunskap i arbetet med att utveckla språklig och matematisk förmåga
Inblick i främjande förhållningssätt/medkänslans pedagogik
God förmåga att skapa en inspirerande miljö som främjar lek och lärande
Utmärkt förmåga att använda litteratur för att skapa en språkligt stimulerande miljö
Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marit Ersson marit.ersson@falun.se 023-82985 Jobbnummer
9958643