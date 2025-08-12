Förskollärare till Sturefors/Bestorp/Brokind förskolor
Linköpings kommun / Förskollärarjobb / Linköping Visa alla förskollärarjobb i Linköping
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Din arbetsplats
Förskolorna i område Sturefors, Bestorp och Brokind ligger nära naturen och våra ledord är Engagemang, kompetens och arbetsglädje. Visionen för alla förskolor i Linköpings kommun är "Vi får varje barn att lyckas!".
Tjänstens nuvarande placering är på förskolan Blåeldsbågen som öppnade hösten 2022 och är ett enplanshus fördelat på två basenheter med totalt fyra avdelningar, ett tillagningskök med matsal samt en personaldel. I centrum av byggnaden i anslutning till matsalen finner ni hjärtat och torget som skall inspirera till kreativitet och skapande, fantasi och rollek!
Som förskollärare i området kommer du att vara en del av ett arbetslag som ständigt lär och utvecklas. Här arbetar engagerade och stolta pedagoger med erfarenhet och kompetens. Vi arbetar i mindre barngrupper och vårt mål är att alla barn ska uppleva en rolig, trygg och lärorik förskolemiljö.
I förskoleområdet har vi tillgång till specialpedagog, förste förskollärare, hälsoinspiratörer, IKT-ansvarig och kulturombud. Vi satsar på att utveckla förskolans lärmiljöer för att skapa en mer lustfylld och lärande miljö. I anslutning till vårt tillagningskök har vi även en egen anställd kock.
Som arbetsgivare vill vi ligga i framkant i det pedagogiska arbetet och ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Vi vill också skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och generös friskvårdsersättning. Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt. Det är meriterande om du har jobbat minst ett år i läroplansstyrd förskola där du jobbat med planering och undervisning utifrån läroplanen.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15667
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Emil Qvist emil.qvist@utb.linkoping.se 013-205655 Jobbnummer
9455540