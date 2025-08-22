Förskollärare till Stjärnbåtsgatans Förskola
2025-08-22
Göteborgs Stads förskoleförvaltning ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 360 kommunala förskolor. Förvaltningen har cirka 7000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla en trygg och lärorik förskola för alla barn.
Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Med ditt pedagogiska ledarskap planerar, genomför, dokumenterar och analyserar du verksamheten utifrån förskolans läroplan. Vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer både med barnen, dina kollegor och vårdnadshavarna och du är en trygg och ansvarstagande förebild som bidrar till en positiv atmosfär. Genom ditt arbete säkerställer du att varje barn känner sig sett och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö där deras behov alltid står i centrum.
Vår förskola ligger i Nya Varvet. Här finns fyra åldersindelade avdelningar. Med naturen runtom har vi närhet till både hav, skogsområden och goda allmänna kommunikationer.
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med ditt arbetslag för att utveckla avdelningens verksamhet i riktning mot läroplanens mål. Barnens bästa är alltid i fokus och vi skapar likvärdighet genom att utgå från varje barns behov och förutsättningar. Arbetet med den pedagogiska miljön är otroligt viktig för oss och vi arbetar ständigt med att utveckla förskolans miljöer både ute och inne för att de ska ge barnen möjlighet att självständigt och i grupp utforska, utveckla och lära tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation enligt Skollagen, även du som är nyexaminerad och inväntar din legitimation är varmt välkommen att söka. Du har en stark förmåga att planera, genomföra, dokumentera och analysera pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplan. Du har också en god förståelse för och förmåga att arbeta utifrån förskolans styrdokument, värdegrund och mot förskoleförvaltningens gemensamma mål. Dessutom har du en naturlig förmåga att leda både barn och vuxna.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en utmärkt förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, kollegor, vårdnadshavare och andra du möter. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
Vidare har du god digital kompetens och kan använda digitala verktyg som datorer, iPads och dokumentationssystem för pedagogiskt arbete.
Har du tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare anses detta som meriterande, men inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
Schemalagd tid för planering, reflektion och utveckling. Du som är nyutexaminerad förskollärare får en mentor under ditt första år, som ska bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv. Alla medarbetare i Göteborgs Stad erbjuds förmåner som friskvårdsbidrag och cykelförmån.
Du måste visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning. Beställ det på Polisens hemsida.
Vi har redan valt rekryteringskanaler och tar därför inte emot erbjudanden om rekryteringshjälp eller annonsering.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
