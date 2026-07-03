Förskollärare till Skee och Tångens förskola i Strömstad
Strömstads kommun, Tången och Skee / Förskollärarjobb / Strömstad Visa alla förskollärarjobb i Strömstad
2026-07-03
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Vill du vara med där framtidstro börjar på riktigt?
Nu söker vi förskollärare till Skee förskola och Tångens förskola i Strömstads kommun.
Vi söker dig som vill arbeta i en förskola där undervisning, omsorg, lek och lärande bildar en helhet – och där barns nyfikenhet, trygghet och delaktighet tas på allvar varje dag.
Hos oss blir du en del av ett rektorsområde med två förskolor som har olika karaktär, men samma tydliga riktning: vi vill skapa förskolor där barn får växa, tänka, pröva, undra, misslyckas, lyckas och känna att de hör till.
Vi brukar säga att förskolans uppdrag är stort – för det är det. Det börjar i vardagen, i relationerna, i undervisningen, i leken och i mötet med varje barn.
Våra förskolor
Skee förskola – nära skog, ängar och utforskande lärmiljöer
Skee förskola ligger lantligt utanför centralorten Strömstad och togs i bruk 2019. Förskolan har tre team med barn i åldrarna 1–6 år och är byggd med barnens perspektiv i fokus, bland annat genom fönster i olika höjder och öppna miljöer som ger även de yngsta barnen möjlighet att blicka ut över sin omgivning.
Här finns skogen nära, promenadvägar över ängar, djurhagar med betande får inpå husknuten och en stor gård som lockar till rörelse, lek och utforskande. Förskolan arbetar aktivt med hållbar utveckling, återbruk, odling och ett varsamt förhållningssätt till miljön. Med elcyklar kan vi dessutom ta oss ut i närmiljön, till havet och in till Strömstad centrum.
På Skee söker vi dig som vill bidra till en förskola med höga ambitioner, tydlig struktur och ett starkt fokus på barnens lärande, trygghet och delaktighet.
Tångens förskola – centrumnära, relationsstark och full av möjligheter
Tångens förskola ligger nära centrum, med närhet till natur, Strömsvattnet, lekplatser och Strömstad Gymnasium. Förskolan har tre team med barn i åldrarna 1–5 år och en egen vision:
Du och jag tillsammans gör vi skillnad varje dag.
På Tången vill vi skapa en utbildning där omsorg, lek, lärande och utveckling hänger ihop. Barnens idéer, erfarenheter och inflytande ska märkas i vardagen. Här finns goda möjligheter att utveckla undervisningen genom närmiljön, rörelse, språk, skapande, högläsning, tillgängliga lärmiljöer och gemensam reflektion.
På Tången söker vi dig som vill vara med och stärka en förskola med varm kultur, utvecklingsvilja och stor potential.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som förskollärare har du en viktig och ledande roll i undervisningen. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera, analysera och följa upp utbildningen utifrån förskolans läroplan och övriga styrdokument.
Du skapar trygga, inspirerande och tillgängliga lärmiljöer inne och ute som uppmuntrar lek, utforskande, kreativitet, språk, rörelse och samspel. Du tar vara på barns erfarenheter, intressen och behov och ger dem reellt inflytande över utbildningen.
I uppdraget ingår att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Det betyder att du inte bara gör, utan också är med och tänker kring varför vi gör som vi gör, vad det leder till för barnen och hur undervisningen kan utvecklas vidare.
Du samarbetar nära vårdnadshavare och är en tydlig, trygg och professionell kontakt i vardagen. Du bidrar också till ett arbetslag där vi pratar med varandra, lär av varandra och tar gemensamt ansvar för barnens hela dag.Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation
Legitimerad förskollärare
Du är en kommunikativ person som kan fånga andras uppmärksamhet.
Du är bra på att uttrycka dig, lyssna, observera och är mottaglig för andras kommunikation.
Du hittar lösningar på uppkomna problem och kommer effektivt vidare även om du stöter på utmaningar.
Du är trygg i din yrkesroll och känner dig säker i olika sammanhang. Du klarar av att förmedla dina åsikter och står pall i tuffa situationer, vilket gör att omgivningen känner förtroende för dig.
Du har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen. Ditt värdskap bidrar till att skapa goda möten.
Du arbetar effektivt i en pressad miljö och klarar av att bibehålla ett generellt gott humör och professionell framtoning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334469/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Tången och Skee Kontakt
Rektor
Aron Kjellberg aron.kjellberg@stromstad.se 052619516 Jobbnummer
9990484