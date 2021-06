Förskollärare till Sjökulla förskola, Laholms kommun - Laholms kommun - Förskollärarjobb i Laholm

Prenumerera på nya jobb hos Laholms kommun

Laholms kommun / Förskollärarjobb / Laholm2021-06-29Nu söker vi på Laholms kommun en förskollärare till Sjökulla förskola. Är du vår nya kollega?Vi söker en engagerad och entusiastisk förskollärare. Du ska i ditt arbete våga prova nya outforskade vägar tillsammans med barnen och kollegorna, arbeta för verksamhetsutveckling samt se till barnets bästa i alla lägen.Om Laholms kommunI Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten ökar stadigt. Med ett unikt läge vid havet i södra Halland, angränsande till såväl Skåne som Småland, är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbeta på.Kommunen har ett unikt landmärke - Laholmsbukten med Sveriges längsta sandstrand. Därför är buktens kontursymbol och logotyp för Laholms kommun. Med blå yta och båge för Laholmsbukten, en vit strandlinje och ett grönt bälte för inlandet vill vi på ett enkelt sätt förmedla kommunens attraktiva sidor. Här finns livskvalitet i många former med stränder, branta skidbackar, milsvida cykelleder och Hallands äldsta stadskärna.I Laholms kommun med cirka 2 000 medarbetare är ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.Vill du vara en del i vår utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!ArbetsplatsenSjökulla förskola består av fyra avdelningar, två 1-3 års avdelningar och två 3-5 års avdelningar. Förskolans pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära. Verksamheten strävar efter att skapa trygga miljöer, där alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som stöd i den pedagogiska processen finns förutom rektor också specialpedagog och psykolog från barn- och elevhälsan.Är du nyutexaminerad förskollärare ingår en introduktionsperiod där 10 % av din tjänstgöring avsätts. Här ges du möjlighet att utveckla din undervisning och din kommunikativa förmåga tillsammans med din mentor.2021-06-29Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål.Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden.Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.KvalifikationDu är legitimerad förskollärare med ett intresse för att utveckla förskolans lärmiljöer samt har god förmåga att omsätta våra styrdokument både i praktik och teori.Du har en drivkraft att ta ett pedagogiskt ansvar och tillsammans med arbetslaget utveckla verksamheten på förskolan utifrån varje barns unika förutsättningar.Du är positiv och har ett stort engagemang i ditt yrke samt en vilja att samarbeta och utvecklas tillsammans med arbetslaget på Förskolan.Du är delaktig i att skapa en utvecklande, rolig och lärorik förskola och i vardagen delar du med dig av dina kunskaper och erfarenheter liksom tar del av andras.Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.AnställningsformTillsvidareanställning, heltidTillträdesdagEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseUpplysningarAnn Lundh, tf rektor, 072-541 91 60Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-07-19Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Intervjuer är beräknade att hållas den 21 juli.ReferenserVi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställningInformation till annonssäljareVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökanVi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-19Laholms kommun5837439