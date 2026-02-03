Förskollärare till Salmereds förskola i Landvetter
Härryda kommun, Bemanningsenheten / Förskollärarjobb / Härryda Visa alla förskollärarjobb i Härryda
2026-02-03
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun, Bemanningsenheten i Härryda
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Din arbetsplats
Salmereds förskola söker en Förskollärare till ett vikariat under våren. Förskola har fyra avdelningar och ligger centralt norr om Landvetter centrum. Förskolan ligger nära vackra naturområden omgivet av villor och mindre flerfamiljshus. Förskolan har fina ljusa lokaler och lärmiljöer som lockar fram kreativitet och fantasifulla lekar och har ett eget tillagningskök.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ditt uppdrag
Som förskollärare hos oss leder, utvecklar och genomför du den pedagogiska verksamheten. Du arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov, intressen och förutsättningar.
Du ansvarar för att omsätta läroplanens mål i praktiken, planera och dokumentera aktiviteter, samt följa upp barns lärande och utveckling tillsammans med ditt arbetslag. I ditt arbete ingår att skapa inkluderande lärmiljöer där barns kreativitet, nyfikenhet och lust att lära tas tillvara.
Ditt uppdrag innebär också att vara en trygg vuxen och pedagogisk ledare som:
• Skapar positiva relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare
• Planerar och leder aktiviteter som främjar lärande, lek och social utveckling
• Reflekterar över och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor
• Bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete genom dokumentation och uppföljning
• Stödjer barn i att utveckla sin självständighet, empati och samarbetsförmåga
I rollen får du möjlighet att vara med och forma förskolans kultur, utveckla lärmiljöer och pedagogiska processer, samt delta i gemensamma utvecklingsinsatser för verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Legitimerad förskollärare
• God samarbetsförmåga
• Förmåga att omsätta läroplan i praktiken
• Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
• Grundläggande digital kompetens
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i förskola
• Erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
• Erfarenhet av barn med behov av särskilt stöd
• Tidigare deltagande i utvecklings- och processarbete
• Erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen.Dina personliga egenskaper
• Trygg och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap
• Prestigelöst drivande och utvecklande i ditt arbete
• Positiv och lösningsfokuserad
• Lyhörd
• Relationsskapande
• Samarbetsförmåga
• Ansvarstagande
• Flexibel
• Professionellt förhållningssätt
Vi erbjuder
• Pedagogiska måltider
• Härryda kommun arbetar fortlöpande med kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs före anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Arbetsplats
Härryda kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rektor förskolan
Mia Hokkonen mia.hokkanen@harryda.se 03117246880 Jobbnummer
9720573