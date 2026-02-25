Förskollärare till Pysslingen Agnesbergs förskola i Solna
2026-02-25
Förskollärare till Pysslingen Agnesberg i Solna
Är du en legitimerad förskollärare som vill göra skillnad på riktigt? Pysslingen Agnesbergs förskola söker nu en engagerad kollega för ett tidsbegränsat uppdrag med start redan i mars.
På våra förskolor formar pedagoger och barn verksamheten tillsammans. Med omsorg, lärande och undervisning som grund skapar vi en miljö där varje barn får uttrycka sina åsikter, tänka fritt och ta plats. Vi arbetar i mindre grupper för att främja arbetsro och genomför gemensamma projekt samt utflykter som berikar barnens förståelse för det samhälle de är en del av.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Möjligheten: En ny avdelning, ett nytt team
Vi söker en driven förskollärare som tillsammans med en barnskötarkollega vill ta ansvar för vår nyöppnade avdelning. Här får du en nyckelroll i att välkomna nya barn och familjer i en intensiv och spännande uppstartfas.
Vi söker dig som:
• Är redo att driva och strukturera nya inskolningar med trygghet och engagemang.
• Har ett professionellt och varmt bemötande mot nya vårdnadshavare och ser varje möte som en möjlighet att bygga förtroende.
• Har förmågan att se och tillgodose varje individs specifika behov och intressen, så att både barn och vårdnadshavare känner sig sedda från dag ett.
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid under perioden 2026-03-09 till 2026-07-03, med eventuell möjlighet till förlängning inom Pysslingens förskolor i området.
Viktig information: Då tillträde sker redan den 9 mars tillämpar vi ett löpande urval. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan omgående för att säkerställa att du kommer med i processen.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare med ett professionellt bemötande.
• Drivs av glädje, nyfikenhet och en vilja att göra skillnad för varje barn.
• Har förmågan att skapa kreativa och innovativa lärmiljöer som lockar till samarbete.
• Är trygg i ditt ledarskap och inspirerar dina kollegor mot gemensamma mål.
• Arbetar processinriktat och målstyrt för att utmana och engagera varje barn.
• Värdesätter ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
Vi erbjuder dig:
• Ett sammansvetsat team med stort driv och engagemang.
• Generös planeringstid: Egen schemalagd tid samt reflektion med både förskollärare och övriga kollegor.
• Handledning och reflektionstid tillsammans med kvalitetsledare.
• Ett nära samarbete med ledningsteamet (rektor, biträdande rektor, kvalitetsledare och intendent).
• Goda möjligheter till fortbildning och personlig utveckling inom företaget.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan innehållande CV och ett personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just oss. Vid en eventuell intervju efterfrågas examensbevis, lärarlegitimation samt utdrag ur belastningsregistret.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta rektor Andreea Carlsson på andreea.carlsson@pysslingen.se
.
