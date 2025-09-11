Förskollärare till Puoltikasvaara förskola i Gällivare kommun
Gällivare kommun / Förskollärarjobb / Gällivare Visa alla förskollärarjobb i Gällivare
2025-09-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Beskrivning av verksamheten
Hej! Är du vår nya förskollärare på Puoltikasvaara förskola?
Som förskollärare i Gällivare kommun kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. I Gällivare kommun finns det totalt sett 14 förskolor både i centralort och runt om i våra byar på landsbygden. Puoltikasvaara förskola, skola och fritidshem ligger i samma byggnad och har ett nära samarbete. Lokalerna har nyligen renoverats och erbjuder en mycket fin inomhusmiljö med genomtänkta lärmiljöer. Naturen ligger just utanför klassrummen! Vi arbetar aktivt med att främja barns lärande genom språkutveckling, naturupplevelser och kulturell medvetenhet. Våra förskola erbjuder en rik och varierad lärmiljö som anpassas efter barnens behov och intressen.
Förskolornas gemensamma vision:
"En hållbar och lärande förskola för alla barns bästa." Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, med fokus på lärande, hållbarhet och inkludering.
Vi söker nu en engagerad förskollärare som vill vara med och forma Puoltikasvaara förskola i en kommun med stark gemenskap och naturskön omgivning.
Läs mer på: www.gallivare.se/lararjobb Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen som främjar barnens utveckling mot läroplanens mål.
Stödja varje barn i deras individuella lärprocess och skapa en trygg och inkluderande miljö.
Samarbeta med kollegor, föräldrar och andra professionella för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande.
Delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra till att förverkliga vår gemensamma vision. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare och välkomnar även ansökningar från dig som påbörjat eller snart är klar med förskollärarutbildningen.
Som förskollärare ska du vara ansvarstagande och ha ett tydligt ledarskap i barngruppen, du har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, flexibilitet, nytänkande och en stark förmåga att samarbeta är egenskaper vi värdesätter högt i vårt arbete, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska enligt den nationella minoritetsspråkslagen. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur Polisens belastningsregister, söker du hos Polisen.se och är ett krav. Intyget måste uppvisas innan anställning.
Gällivare kommun erbjuder våra visstids och tillsvidareanställda möjligheten att:
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommun (gallivare.se)
Visst vill du också ha ett av världens viktigaste jobb?
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
I ansökan ingår ditt CV och ett personligt brev med referenser.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, vikariat 6 månader, kan komma att övergå till tillsvidare om erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön, Gällivare Kommun tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ett löneanspråk i ansökan!
Tillträde och ansökan
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Upplysningar
Stina Rynbäck, rektor 0970-818 740 Mail: stina.rynback@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Välkommen, welcome, buorisboahtem, bures boahtin, tervetullut, tervetuloa till Gällivare! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
stina Rynbäck stina.rynback@gallivare.se 0970-818740 Jobbnummer
9504061