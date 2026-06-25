Förskollärare till Prästkragens förskola
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2026-06-25
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– Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Prästkragen på Rödön söker vi nu en förskollärare.
Välkommen till oss!
Prästkragens förskola har tre avdelningar med totalt ca 50 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi söker nu en förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa upptäckande, stöttande och utvecklande undervisningsmiljöer. Vi söker en kollega som tillsammans med övriga pedagoger vill utforma en verksamhet där barn tillåts upptäcka och lära i genomtänkta miljöer där det systematiska kvalitetsarbetet är den röda tråden för att få syn på barnens lärande i syfte att skapa en förskola av hög kvalitet.
Prästkragens förskola är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen som har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som förskollärare på Prästkragens förskola
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet i ditt arbete. Verksamheten utformas så att lärande och undervisning anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Som förskollärare planerar du lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp och utvärderar du undervisningen, allt med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation med Ipad som arbetsverktyg.
På Prästkragens förskola kommer du få arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare i arbetslag. Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning och arbetar tillsammans med ditt arbetslag. På Prästkragen arbetar vi systematiskt med att öka kvaliteten på undervisningen och omsorgen genom kontinuerlig analys och reflektion både enskilt och avdelningsvis.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskolan.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Meriterande:
Praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av tidigare arbete i förskolan. Övrig information
Du har en empatisk förmåga att kunna förstå barnets behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar och samarbeta.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under perioden augusti 2026 - augusti 2027, på 100%, med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning efter vikariatets slut.
Tillträde i augusti-26 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Jag arbetar med utgångspunkten tillitsfullt ledarskap, där du som medarbetare får förutsättningar att ta ansvar och arbeta utifrån dina kompetenser och erfarenheter.
För mig finns tre viktiga ledord som jag har som utgångspunkt för arbetet i förskolan – barnens bästa, tillsammans och glädje.
Barnens bästa – vi ska alltid ha barnens bästa för våra ögon när vi tar beslut och agerar.
Tillsammans arbetar vi mot uppsatta mål, följer styrdokument och budgetramar.
Glädje – det ska vara roligt att komma till och vara på jobbet. För att nå dit behöver var och en av oss aktivt arbeta för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö!
Är du en person som lockas av ledorden, som uppskattar samverkan och vill utvecklas tillsammans i ett kollegialt samarbete, då ska du söka den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Miriam Sjöhlén Krylén, rektor
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Rektor
Miriam Sjöhlén Krylén miriam.sjohlen-krylen@krokom.se +4664016749 Jobbnummer
9979483