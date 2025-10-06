Förskollärare till Palettens förskola
2025-10-06
Drivs du av att utvecklas och utveckla andra med fokus på den lustfyllda förskolan med leken i fokus? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Palettens förskola är belägen i Hageby och erbjuder en stor, trivsam gård med närhet till skog, bibliotek och lekparker. Paletten ingår sedan augusti 2024 i enheten tillsammans med Önskestjärnans förskola, och enheten leds av en rektor.
Vår verksamhet utgår från barnens nyfikenhet, intressen, lek, lärande, individuella behov och erfarenhetsvärld.
Just nu har vi ett särskilt fokus på hur leken kan användas som ett verktyg i lärande, undervisning och i utformningen av våra lärmiljöer. Värdegrundsarbetet är en hjärtefråga och vi ser respektfulla möten människor emellan som den viktigaste grundpelaren i vår verksamhet.
Tillsammans med ditt arbetslag och rektor arbetar vi för att utifrån läroplanen och enhetens övergripande mål utveckla en likvärdig förskoleverksamhet. Vårt fokus i det arbetet är att öka barnens progression, där språk och matematik är viktiga delar som ständigt finns med i vårt arbete.
Vi söker nu en legitimerad förskollärare med kompetens inom NPF som har driv och engagemang.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Du som legitimerad förskollärare ansvarar för att omsätta förskolans styrdokument och enhetens prioriterade mål till genomförande samt utveckling av verksamheten tillsammans med ditt arbetslag.
Du arbetar aktivt för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har tillsammans med rektorn och kollegor ansvar för att verka för ett gott samarbetsklimat och ett professionellt förhållningssätt som skapar arbetsglädje och främjar måluppfyllelse.
Med dina NPF-kunskaper är du tillsammans med arbetslaget ansvarig för att planera och följa upp arbetet i handlingsplaner för barn med särskilda behov. Du behöver goda kunskaper i att planera och arbeta utifrån ett NPF-anpassat arbetssätt där undervisningen och dagsstrukturen möter barnets behov och förmågor.
Vem är du?
Du är legitimerad förskollärare med erfarenhet av rollen i förskolan samt kunskap om verksamhetens styrdokument. Du har erfarenhet av att möta och planera undervisningen för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ser även positivt på om du har någon form av NPF-utbildning.
Som person är du trygg och lyhörd med förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl barn och vårdnadshavare som kollegor. Du har god pedagogisk insikt och anpassar ditt bemötande och kommunikation efter individ och situation.
Du är en trygg och ansvarsfull person som skapar tillit i vardagen. Du är medveten om dina känslor och ditt agerande och hur de påverkar barn, kollegor och vårdnadshavare.
Då vi arbetar med barn ser vi att du är flexibel och kan anpassa dig efter ändrade förutsättningar under arbetsdagen.
Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och van i att arbeta med digitala system
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: 17 november till och med 30 april, med möjlighet till eventuell förlängning
Tillträdesdatum: 17 november eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 17 oktober, urval sker löpande
Kontakt: Rektor Linda Ekroth, 011-15 10 50, linda.ekroth@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
