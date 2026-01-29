Förskollärare till Örtagårdens Kooperativa Förskola
2026-01-29
Är du en positiv och engagerad förskollärare som tycker om att samarbeta med både barn, kollegor och vårdnadshavare? Nu kan du bli en av oss! Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Örtagården drivs som ett föräldrakooperativ där vårdnadshavare i styrelsen är huvudman och ytterst ansvariga för verksamheten. Kooperativet grundades 1990 och är beläget i Västra Hammerö i Kungsbacka med ett fint läge nära både centrum och natur samt med en förskolegård som inbjuder till lek och rörelse. Vi har tre avdelningar med åldersblandade barngrupper samt tre pedagoger per arbetslag.
För oss är det viktigt att alla möts med likvärdighet och lyhördhet. Våra värdeord; ett stort hjärta, ett lyssnande öra och glädje i blicken ska genomsyra hela vår dag, i alla våra möten.
Om dig
Vi söker nu en förskollärare som har ett driv och engagemang för pedagogisk utveckling. Du ser även betydelsen av att skapa lustfyllda miljöer och lärorika upplevelser för våra barn. Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och det ska kännas tryggt för dig att ha en vägledande roll i arbetslaget.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning på 100% med inledande provanställning på 6 månader
Fria arbetskläder och skor för utomhusbruk
Friskvårdspeng
En arbetsplats med fokus på delaktighet och samarbete
Spännande och roliga upplevelser tillsammans med våra barn genom Sagan som tema - kanske blir det också en tur till havet eller skogen på våra eldrivna lådcyklar?
Du som söker:
har en godkänd förskollärarutbildning och är legitimerad förskollärare
visar upp ett giltligt utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
bifogar CV, personligt brev och förskollärarlegitimation i din ansökan
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Tillträde 260401 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: ortagarden.kooperativ@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare Örtagården". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örtagårdens Kooperativa Förskola Ekonomisk Fören
Lars Runebergs Gata 78 (visa karta
)
434 42 KUNGSBACKA Arbetsplats
Örtagårdens Kooperativa Förskola Ek Fören Kontakt
Rektor
Ulrica Ekholm ortagarden.kooperativ@gmail.com 0761787460 Jobbnummer
9712786