Förskollärare till Öppna förskolor i Järva
2025-09-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Vi tänker på de yngsta stockholmarna så att de får den bästa starten i livet.
Öppna förskolan ligger i Husby och är del i Familjecentralen. Öppna förskolan är en öppen pedagogisk verksamhet och viktig mötesplats för familjer med barn 0-5 år, som inte har förskola. Hit kan familjer med barn komma för att leka, lära, få ta del av sång/musik samt få stöd i föräldraskapet och knyta sociala kontakter.
Stadsdelen genomför nu en stor satsning på språk både för barn och vuxna. För utrikesfödda är öppna förskolan en viktig inkörsport till svenska språket och samhället i stort. Tillsammans med övriga kollegor på öppna förskolan har du som förskollärare ansvar för den pedagogiska verksamheten.
Vi erbjuder
Som anställd inom Öppna förskolan erbjuds du en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här finns alla möjligheter att lära och utvecklas tillsammans.
Din roll
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling och lärande och skapa trygga möten och mötesplatser för föräldrar. Som förskollärare medverkar du till att en positiv, utvecklande och tillgänglig lärmiljö finns. Du skall ha ett bra bemötande till alla besökare, både barn och vuxna. Stort fokus ligger på att öka inskrivningsgraden i förskolan. Stadsdelens öppna förskolor deltar under två år i ett samarbete med SKR som innebär samverkan med Arbetsmarknad och SFI.
Förskollärarens uppgift är att arbeta med både barn, föräldrar och relationen dem emellan samt visa på ett pedagogiskt förhållningssätt. Att arbeta som förskollärare inom de öppna verksamheterna vid Järva stadsdelsförvaltning innebär att du arbetar utifrån gällande lagstiftning samt kommunala och nationella styrdokument.
Som förskollärare inom öppna förskolan arbetar du på uppdrag av enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
Legitimerad förskollärare.
Minst 5-års erfarenhet av att ha arbetat som förskollärare
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Erfarenhet av att hantera goda samtal utifrån svåra ämnen krävs
Det är meriterande:
Om du har erfarenhet från arbete inom öppen förskola
Om du har gruppledarutbildning för ABC- 0-2 år
Har utbildning i Föräldraskap i Sverige,
Utbildning i spädbarnsmassageinstruktör
Väl förtrogen med barns språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.
Intresse och erfarenhet att utbilda vuxna
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska utveckla verksamheten. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, föräldrar och kollegor. Du ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet.
Du tycker om att leda och motivera andra och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Du tar egna initiativ, har förmåga att leda dig själv samt tar stort ansvar för ditt uppdrag. Familjerna ska mötas av en kreativ, lekfull och lärorik miljö med meningsfullt innehåll. Som vuxen och professionell möter du familjerna med värme, nyfikenhet och omsorg i stort som smått. Du arbetar aktivt för en förtroendefull och samarbetsinriktad relation till alla familjer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
