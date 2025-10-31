Förskollärare till Öppna förskolan i Lammhult
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
I augusti 2024 öppnade vi vår helt nybyggda förskola, Lammhults förskola! I förskolans lokaler finns även den öppna förskolan. Förskolan är toppmodern och ändamålsenlig för förskolans utbildning och pedagogernas arbetsmiljö.
Öppen förskola är en lekfull och inspirerande mötesplats för barn och deras vårdnadshavare, där lek, lärande, gemenskap får ta plats. Här finns utrymme för allt från att spela spel och leka till att ta en fika tillsammans och dela livets stora och små frågor.
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla den öppna förskolans viktiga roll i samhället!
Som medarbetare på Öppen förskola kommer du att:
• Vara en resurs för barnfamiljer och bidra till att minska social isolering genom att främja kontakt, nätverkande och gemenskap.
• Skapa en social, kulturell och språklig mötesplats där barn och vuxna känner sig välkomna och kan finna gemenskap.
• Vara en trygg länk till förskolan, samt att bidra till ökad insyn i förskolans uppdrag.
• Erbjuda barn som inte deltar i ordinarie förskoleverksamhet möjligheter till lustfyllda och meningsfulla upplevelser inom ramen för förskolans läroplan genom lek, estetiska lärprocesser och utforskande tillsammans med andra barn.
På Lammhults öppna förskola ska varje barn få erfara känslan av gemenskap, tillit och respekt. Vi ser barn som otroligt kompetenta med en stark inneboende kraft att växa, lära, kunna, veta och förstå sin omvärld. De tidiga åren är avgörande för barnets välbefinnande, utveckling och lärande och här vill vi spela en viktig roll.
Vi söker nu ytterligare en förskollärare till öppen förskola i Lammhult. Du som söker har ett stort engagemang och en genuin vilja att utforska och utvecklas tillsammans med både barn, vårdnadshavare och kollegor. I arbetet som förskollärare hos oss på öppen förskola har du fantastiska möjligheter att på riktigt göra skillnad för varje barn att lära, utvecklas och lyckas.
Sysselsättningsgraden är 25 %Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är även engagerad, lyhörd och har genuin förmåga att skapa förtroendefulla relationer till både barn och vuxna.
Du är kompetent och utvecklingsbenägen i din roll som förskollärare och bidrar till att ytterligare stärka vår förskolas varumärke.
Du har nära till lek, fantasi och inlevelse och du verkar för att leken ska ha en central plats.
Du har en stark drivkraft, har höga mål för dig själv och är en tydlig ledare.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
