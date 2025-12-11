Förskollärare till öppna förskolan, Huddinge kommun
2025-12-11
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Öppna förskolan i Vårby
I Huddinge kommun finns fem öppna förskolor.
Öppna förskolan i Vårby är en del av Vårby Familjecentral i samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd. Vi finns i Centrumhuset i Vårby gård..
Vi arbetar i en familjecentral vilket betyder att vi samverkar med ovanstående aktörer för att på bästa sätt möta Huddinge familjens behov.
Hos oss får du chansen att göra skillnad varje dag. Som förskollärare på öppna förskolan blir du en del av en engagerad organisation där nytänkande, utveckling och familjernas bästa alltid står i centrum. Här får du möjlighet att växa - både som pedagog och person.
Välkommen att söka dig till oss på Öppna förskolan i Vårby!Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänstenDina arbetsuppgifter
•
Tillsammans med förskollärarkollega planera och erbjuda en pedagogisk verksamhet
•
Samarbeta med förskolor för att öka inskrivnings grad ex "prova på förskola", besöka förskolor etc.
•
Samarbeta med kollegor på familjecentral
• Samarbeta med övriga aktörer i samhället
•
Delta i öppna förskolans utvecklingsarbete och kollegiala forum
• Delta i familjecentralens utvecklingsarbete och kollegiala forum
Den öppna förskolan ska användas som en strategisk resurs för kommunens verksamhet genom att samordna insatser för språkträning och annat stöd för integration som kommuner erbjuder ex samhällsinformation, hälsoinformation, stöd att börja förskolan, yrkesvägledning och andra integrationsinsatser. I samverkan på familjecentralen identifierar vi behov hos våra besökare och erbjuder stöd. Därmed förväntas du vara flexibel och anpassa verksamheten utifrån det vi som familjecentral tillsammans identifierar som behov.
Du rapporterar till sektionschef och arbetar i nära samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.Detta är en tillsvidaretjänst med en sysselsättningsgrad om 75%.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är initiativtagande, lyhörd och har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med våra besökare på öppna förskolan. Du är skicklig på att samarbeta och balansera öppna förskolans uppdrag i relation till samarbetet på familjecentralen. Du är positiv och ser möjligheter där kanske andra ser hinder. Att prova nytt är inte främmande för dig och du har mod att prestigelöst driva olika processer. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper då du bör hantera arbete enskilt såväl som i grupp.Kvalifikationer
•
Förskollärarlegitimation
•
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
•
Väl förtrogen med öppna förskolans verksamhet och arbetet på en familjecentral
• För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Meriterande:
•
Utbildning inom babymassage, NPF, föräldrastödjande grupper såsom ex ABC, språkutvecklande arbetssätt, skapande arbetssätt
•
Erfarenhet av att leda grupper, workshops
• Erfarenhet av arbete på öppen förskola och familjecentral
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta sektionschef Camilla Engström: camilla.engstrom@huddinge.se
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293429". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Sektion Öppna fsk Jobbnummer
9639173