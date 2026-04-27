Förskollärare till öppen förskola Hallunda/Norsborg (vikariat)
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Förskollärarjobb / Botkyrka
2026-04-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en förskollärare till öppna förskolan i Hallunda/Norsborg för ett tidsbegränsat vikariat, med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från grunden och arbeta förebyggande i nära samverkan med socialtjänsten, regionen och andra samhällsaktörer? Nu söker vi två förskollärare till en satsning där du arbetar både i verksamheten och i ett bredare uppdrag kring barn och familjer.
Du arbetar i en öppen pedagogisk verksamhet där du möter barn och vårdnadshavare i deras vardag. Rollen innebär också ett förebyggande uppdrag där du arbetar nära familjer och i samverkan med aktörer såsom socialtjänsten, regionen, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, bibliotek och civilsamhälle. Du bidrar till att tidigt uppmärksamma behov och stärka stödet kring barn och familjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
skapa tillitsfulla relationer med barn och vårdnadshavare
bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten i öppna förskolan
arbeta förebyggande genom att uppmärksamma behov i ett tidigt skede
samverka med olika aktörer kring barn och familjer
leda gruppverksamheter och föräldrastödjande insatser
bidra till att utveckla arbetssätt utifrån verksamhetens behov
Botkyrka kommun har idag fyra öppna förskolor och står nu inför att öppna en femte i Alby. Det innebär att du får möjlighet att vara med i uppstarten av en ny verksamhet samtidigt som du ingår i ett etablerat sammanhang med erfarenhet och kompetens.
Arbetet präglas av en kombination av verksamhetsnära arbete och samverkan. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra professioner, och är med och utvecklar verksamheten utifrån aktuella behov i området.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av förebyggarenheten barn där flera professioner arbetar tillsammans för att stärka barn och familjer i ett tidigt skede. Inom öppna förskolan samarbetar du med kollegor med olika kompetenser och ingår i ett tvärprofessionellt sammanhang där samverkan är en naturlig del av arbetet. Verksamheten är i en utvecklingsfas där vi bygger upp och anpassar arbetssätt utifrån behov i olika kommundelar.
Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten från grunden, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll. Vi erbjuder kompetensutveckling, handledning och trygga anställningsvillkor. Du får arbeta i ett uppdrag där du gör konkret skillnad i människors vardag.
Du som söker till oss
Du är legitimerad förskollärare eller har annan akademisk examen inom pedagogik.
Du har erfarenhet av att arbeta förebyggande med barn och vårdnadshavare i åldern 0-6 år.
Övriga krav för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet av föräldrastödjande arbete.
Erfarenhet av att planera och leda aktiviteter eller gruppverksamhet.
Erfarenhet av att arbeta med insatser som stärker barns utveckling och hälsa.
Erfarenhet av samverkan med olika aktörer i arbetet, exempelvis inom kommunal verksamhet, region eller civilsamhälle.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden.
Erfarenhet av arbete inom öppen förskola eller familjecentral.
Utbildning inom föräldrastödsprogram såsom ABC (Alla barn i centrum), Trygghetscirkeln eller Föräldraskap i Sverige.
Kunskap om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
Annan relevant utbildning inom familjearbete, beteendevetenskap eller socialt arbete.
I den här rollen behöver du kunna arbeta självständigt i en verksamhet som är under uppbyggnad. Du planerar och driver ditt arbete framåt och bidrar till att utveckla arbetssätt utifrån de behov som finns. När förutsättningar förändras kan du ställa om och anpassa ditt arbetssätt.
Du möter barn, vårdnadshavare och samarbetspartners i ditt dagliga arbete. Du skapar förtroende i mötet med andra och samarbetar med olika aktörer för att ge ett samordnat stöd till familjer. I rollen leder du aktiviteter och håller i samtal, både enskilt och i grupp. Du behöver därför vara trygg i att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, och kunna anpassa din kommunikation utifrån situation och mottagare.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 15 (visa karta
)
147 41 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Cecilia Gullberg cecilia.gullberg@botkyrka.se 0735970431 Jobbnummer
9876251