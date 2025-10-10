Förskollärare till Ölslanda förskola
2025-10-10
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Nu söker vi en förskollärare till Ölslanda förskola. Förskolan ligger mitt i ett bostadsområde med närhet till skogsdungar, ängar och Leråns naturreservat. Ölslandas förskola med fyra åldershomogena avdelningar låter sig inspirerar av Reggio Emilia filosofin där avdelningarna avspeglas i kreativ och föränderlig miljö anpassad för respektive barngrupp. Verksamheten kännetecknas av god trivsel, gemenskap och välfungerad infrastruktur. I anslutning till förskolorna har vi fina naturområden. Innemiljön och utemiljön inspirerar till lek, rörelse och hälsa.
På Stenkulans förskolor arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår definierade Barnsyn:
Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den kontext man befinner sig i.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad förskollärare som tillsammans med kollegorna vill ta ansvar för lärande, utveckling och omsorg i verksamheten.
Vi söker dig som är:
* nyfiken på pedagogisk utveckling och nya arbetssätt
* har en reflekterad syn på din roll som pedagog och på barns lärande
* visar både värme och tydlighet
* har god kunskap om förskolans läroplan
* är flexibel, samarbetsorienterad och har en stark social kompetens
Vi erbjuder dig:
* En dynamisk och kreativ verksamhet där fantasi, nyfikenhet och delaktighet får ta plats
* Goda utvecklingsmöjligheter genom kollegialt lärande och workshops
* Mentorskap för nyexaminerade som ny förskollärare får du en erfaren mentor som stöttar dig under ditt första år hos oss
* En hållbar arbetsmiljö med tydlig struktur, planeringstid och ett nära ledarskap som värnar om balans mellan arbete och fritid
* Fria pedagogiska måltider (frukost, lunch och mellanmål)
* Arbetskläder och friskvårdsbidrag
* Stöd av pedagogista, specialpedagog, socionom och barnpsykolog
* En arbetsplats med värme, gemenskap och professionalismKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har en god samarbetsförmåga, är öppen, flexibel, positiv och idérik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en Reggio Emilia inspirerad förskolemiljö. Det är även meriterande om du arbetat med lågaffektivt bemötande samt har TAKK-utbildning.
Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten. På vår arbetsplats uppmuntrar vi mångfald och jämställdhet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
