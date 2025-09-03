Förskollärare till Ölslanda förskola
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Nu söker vi en förskollärare till Ölslanda förskola. Förskolan ligger mitt i ett bostadsområde med närhet till skogsdungar, ängar och Leråns naturreservat. Ölslandas förskola med fyra åldershomogena avdelningar låter sig inspirerar av Reggio Emilia filosofin där avdelningarna avspeglas i kreativ och föränderlig miljö anpassad för respektive barngrupp. Verksamheten kännetecknas av god trivsel, gemenskap och välfungerad infrastruktur. I anslutning till förskolorna har vi fina naturområden och Stenkullens fritidsanläggningar. Innemiljön och utemiljön inspirerar till lek, rörelse och hälsa. De yngsta barnen har en egen utegård och lärmiljö.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Till vår enhet söker vi nu en förskollärare som kommer att tillsammans med arbetslaget och övriga pedagoger ansvara för förskolans uppdrag som innebär både lärande, utveckling och omsorg.
Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och har ett intresse av att jobba Reggio Emilia inspirerat. Lockas du av att utveckla den pedagogiska miljön och följa barnens utveckling då barnen byter avdelning med stigande ålder och antar nya utmaningar. Då är du kanske en förskollärare för oss.
Vi ser gärna att du:
• är intresserad av pedagogisk utveckling
• kan bidra med dina erfarenheter från tidigare arbete med barn
• har en bearbetad syn på din roll som pedagog och synen på barnet och dess lärande
• kan visa både värme och sätta gränser
• har god insikt i förskolans läroplan
• är flexibel och har stark social kompetens
• är drivande och tycker om utmaningar
Vi erbjuder dig:
• En dynamisk verksamhet där fantasi och kreativitet ges stort utrymme.
• En arbetsplats där barn och pedagoger känner lust att lära, är delaktiga och får sina
färdigheter insatta i ett sammanhang.
• Goda utvecklingsmöjligheter i arbetet.
• Fria pedagogiska måltider (frukost, lunch, mellanmål)
• Arbetskläder
• Friskvårdsbidrag
• Stöd av pedagogista, specialpedagog och barnpsykologKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har en god samarbetsförmåga, är öppen, flexibel, positiv och idérik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en Reggio Emilia inspirerad förskolemiljö. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
Det är meriterande om du arbetat med lågaffektivt bemötande samt har TAKK-utbildning.
På vår arbetsplats uppmuntrar vi mångfald och jämställdhet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.
