Förskollärare till nyöppnad förskola, Nygårdens förskola
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Partille Visa alla förskollärarjobb i Partille
2025-08-12
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Nu söker vi en förskollärare till Nygårdens förskola som vill arbeta med de äldre barnen. Vi behöver dig som är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och har en humanistisk människosyn. Hos oss ska barnet alltid vara centrum och vi ska sträva efter att ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid på förskolan. Arbetsplatsen ska kännetecknas av en god gemenskap, entusiasm och professionalitet utifrån uppdraget.
Tillsammans håller vi på att upparbeta en struktur för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande för alla pedagoger. Som förskollärare är du nytänkande och drivs av att skapa en kvalitativ utbildning för våra barn som bygger på ett relationellt lärande.
Förskolan är en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Det är en plats för ett gemensamt lärande, skapande av kunskap, kultur och identitet. Pedagogens uppgift är att lyssna in barnens erfarenheter, tankar, idéer och utifrån detta bedriva en undervisning där förskolans mål är i fokus för att utmana barnen vidare.
Uppdraget är tidsbegränsat under höstterminen 2025.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som är nyfiken på att tillsammans med övriga kollegor starta upp och skapa en rolig, trygg och lärande förskola från grunden.
Vi söker dig som ser dig som en forskande och reflekterande praktiker, som försöker fördjupa sin förståelse av vad som pågår, vad barnen är nyfikna på och hur de lär. Du har erfarenhet av att jobba språkutvecklande med flerspråkiga barn.
Du har också erfarenhet av pedagogisk dokumentation som verktyg för att fördjupa och nyansera arbetet med projekt och undervisning. Du vill också bidra till att utveckla en pedagogisk miljö som är både utmanande och tillåtande. I vår förskola är det viktigt att barn erbjuds många olika sätt att uttrycka sig på och där barn får möjlighet att hjälpa och lära av varandra.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är din nyfikenhet och kreativitet, din förmåga att reflektera och analysera samt lyssna in. Du har ett tryggt pedagogiskt förhållningssätt.
Välkommen till oss!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i våra verksamheter i kommunen!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
