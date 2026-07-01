Förskollärare till nya Klintbergsparkens förskola
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2026-07-01
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Klintbergsparkens förskola är under uppbyggnad och öppnar i augusti 2026. Den är belägen vid sjukhusparkeringen där Klintbergsgården låg tidigare.
Klintbergsparken blir en förskola med sju förskoleavdelningar. I en av avdelningarna kommer det att finnas nattis på kvällar och helger. Kvälls- och helgarbetet berör inte förskolepersonalen. Trots förskolans storlek är den byggd för att skapa mindre sammanhang för barnen, både inne och ute. Här kommer du att ges en möjlighet att tillsammans med kollegor och chef skapa en helt ny förskola med fokus på barns utveckling och lärande från grunden.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
Som förskollärare har du huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer och genomförs tillsammans med arbetslaget.Kvalifikationer
• Du har examen från förskollärarprogrammet och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass eller pågående utbildning förskollärarprogrammet, med examen juni 2026.
• Du är förtrogen med och har kunskap om förskolans läroplan.
• Du har god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad: Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål och har förmågan att se vad som behöver prioriteras i ditt arbete.
• Stabil: Du ger förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet.
• Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete.
• En god ledare och förebild för barn, vårdnadshavare och kollegor.
För oss på Brynäs/Nynäs förskoleområde är det en självklarhet att alla medarbetare arbetar utifrån tre betydelsefulla framgångsfaktorer i vår gemensamma värdegrund; kvalitet, bemötande och samarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-15 .
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida, polisen.se.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Ruddammsgatan 27 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Kontakt
Sveriges lärare
Christina Selhammer christina.selhammer@gavle.se 026-17 83 83 Jobbnummer
9986283