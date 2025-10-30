Förskollärare till naturnära föräldrakooperativ i Kortedala sökes.
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativa Förskolan Vildingen Ek. För. i Göteborg
Vill du vara med och utveckla vår miljö- och naturinspirerade förskola?
Vildingen föräldrakooperativ i Kortedala söker just nu dig som är legitimerad förskollärare och vill jobba på en liten förskola där du kan vara med och påverka. Har du även rektorsutbildning och intresserad av delad tjänst är det en fördel.
Nära naturen i norra Kortedala hittar du vårt lilla föräldrakooperativ som har funnits här sedan 1990-talet. För närvarande har vi 17 barn i verksamheten och vår förskola ligger i en rymlig lokal med egen utegård och med närhet till ett spännande skogsområde. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse och är religiöst eller politiskt obunden.
Om tjänsten
Personalgruppen består idag av en rektor (25%)/lärare (75%) samt två barnskötare och en köksansvarig/barnskötare.
Vi söker nu två förskolelärare på heltid. Då vi snart får en vakant rektorstjänst söker vi även rektor på 25%, möjlighet finns att ha en delad tjänst på rektor/förskolelärare.
Tillsammans formar ni verksamheten och ger barnen alla möjligheter att utvecklas, ha roligt och lära sig nya saker. I dagsläget har vi verksamhet mellan 06.30 - 17.00 men dessa tider kan komma att ändras om behovet förändras i verksamheten.
Några fördelar med att arbeta hos ett föräldrakooperativ är att du kommer att mötas av engagerade vårdnadshavare som sköter praktiska uppgifter (städning, arbete i barngruppen, styrelsen med mera). Beslutsvägarna är dessutom kortare. Ni arbetar i hög grad självständigt och har stor möjlighet att själva utforma såväl er egen arbetsmiljö som förskolans pedagogiska verksamhet.
Vem är du?
Vi letar efter en legitimerad förskollärare som är lyhörd, närvarande och nyfiken pedagog. Det är viktigt för oss att du kan bygga trygga relationer med våra barn samt att du är positiv och har lätt att samarbeta med dina kollegor.
Ett stort driv och vilja att bidra med nya idéer och perspektiv anser vi vara viktiga egenskaper för att kunna utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du ska även trivas med att arbeta i naturen och att jobba med händerna eftersom miljö och skapande är centrala i vår verksamhet. Du får gärna vara intresserad av odling då förskolan har ett eget växthus.
Eftersom vi är ett föräldrakooperativ är det viktigt att du känner dig trygg med ett nära samarbete med vårdnadshavare som även är arbetsgivare. Vi söker någon som kan tänka sig att växa in i kooperativet och bli en del av vårt team.
Vid rekryteringen kommer stor vikt läggas på dig som person. Det viktigaste är inte hur mycket erfarenhet du har, vi är mer intresserade av dig och hur du kan bidra till verksamheten. Kollektivavtal tillämpas och vi erbjuder friskvårdsbidrag.
Tillträde sker från och med december månad eller efter överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan nu. Skicka ditt CV och ett personligt brev till: styrelsen@vildingen.se
Vid eventuella frågor kontakta:
Styrelsens ordförande: Hannes Lloret Andreasson telefon 0735151227
Rektor: Magdalena Norrby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: styrelsen@vildingen.se
Detta är ett heltidsjobb.
Januarigatan 46
)
415 15 GÖTEBORG
Föräldrakooperativa Förskolan Jobbnummer
9582500