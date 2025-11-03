Förskollärare till nattverksamhet på Fröja/Solägget
Örnsköldsviks kommun / Förskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla förskollärarjobb i Örnsköldsvik
2025-11-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Barnomsorg behövs ibland på kvällar, nätter och helger, då de ordinarie förskole- och fritidshem är stängda.
Idag finns platser på dygnet runt-avdelningen Solägget 24 i Fröja förskola. Fröja ligger i centrala Örnsköldsvik. Vi söker nu en förskollärare så välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare på förskolan "Nattis" kommer du att ha tillsyn och omsorg på obekväm arbetstid för barn i åldern 1-13 år. Under måndag till fredag är verksamheten öppen mellan 14.00-07.30 nästkommande morgon. Under helgerna är förskolan öppet dygnet runt. Det finns ett grund schema för tjänsten, men det kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten som förskollärare är ett vikariat på 89,21% med start Januari 2026 och fram till den 31 Juli 2026. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Har du erfarenhet av arbete som förskollärare är det meriterande.
Du har förmåga att arbeta självständigt, är flexibel, har ett gott förhållningssätt till barnen, vårdnadshavarna och ser till att samarbetet fungerar. Du kommer att jobba utifrån värdegrunden i läroplanen.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/550". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Christina Vestman, rektor 072-5062164 Jobbnummer
9585276