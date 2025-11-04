Förskollärare till Nanny Palmkvist förskolor Nord
Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel."Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!"
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Välkomna till Skarans förskola som är en av tre förskolor inom Nanny Palmkvist förskolor Nord. Förskolan ligger i ett trafiksäkert område där grönytor kompletterar vår egen utemiljö. Inom gångavstånd finns bland annat Fredriksdals friluftsmuseum, Barnens skog, Jordbodalen och Filborna stadspark.
På Nanny Palmkvist Förskolor har vi en stor tilltro till barnets förmåga där barnet erbjuds stort inflytande i verksamheten och delaktighet i sitt lärande. Det pedagogiska arbetet vilar på en grund om lika värde och möjligheter. Här har vi förtroende för varandras kompetens och hos oss har du möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Här möter du engagerade kollegor som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra barn. Inom Nanny Palmkvist förskolor tar vi genom det kollegiala lärandet vara på egna erfarenheter och har övergripande samarbete med olika nätverk i området.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega som vill vara med i ett nyfiket arbetslag.
Som förskollärare hos oss har du en viktig roll i att ge våra barn de allra bästa förutsättningarna för framtiden. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor så att varje barn kan utveckla sitt allra bästa jag.
Du ansvarar för att planera, dokumentera och utvärdera undervisningen tillsammans med arbetslaget. Vi har tydliga mål där du tillsammans med kollegor lyfter behov som bidrar till utbildningens utveckling och det kollegiala lärandet. Du strävar alltid efter hög kvalitet.
Arbetet tillsammans med barnen sker i projektform där barnens initiativ och intressen ligger till grund. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och upptäckarglädje samt känna tilltro till sin egen förmåga för ett hållbart lärande. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
Du arbetar nyfiket, undersökande och inkluderande för att skapa en trygg, lekfull, rolig och lärorik miljö tillsammans med kollegor och barn.
I din roll arbetar du aktivt med en god föräldrasamverkan där hemmet blir en viktig del i förskolan.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad, legitimerad förskollärare och är väl förtrogen med förskolans styrdokument. Du har intresse av kollegialt lärande, att utveckla undervisningen i förskolan samt aktivt följa med i forskning kring detta.
Som person är du trygg i dig själv, har förmåga att tänka utanför ramarna och ser möjligheter. För att trivas på arbetsplatsen krävs ett ödmjukt, professionellt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga. Du ser fördelarna med mångfald och sätter alltid barnets behov i första hand. Att bjuda på sig själv och vara nyfiken på vad andra bidrar med är en självklarhet.
Välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 251123
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 80%
Tillträdesdatum: 260203
Varaktighet: 260703
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
