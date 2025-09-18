Förskollärare till Munkhätteskolans anpassade grundskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252205 Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I anpassad grundskola arbetar du i barngrupp hela dagar. Du har en elevstödjande funktion och stöttar undervisande lärare i att genomföra lektionspass i skola och fritidshem. Du är ett pedagogiskt, socialt och fysiskt stöd till elever.
Du stöttar eleverna i ADL - Aktiviteter i det dagliga livet. Det innebär att du hjälper eleverna med bland annat:
• Äta och dricka - frukost, lunch och mellanmål
• Klä av och på sig
• Personlig hygien - duscha, eventuella byten av blöjor eller bindor
• Toalettbesök och kroppsvård
I uppdraget ingår även att utföra egenvård exempelvis medicinering för ADHD eller epilepsi. Uppdraget som förskollärare innebär varierande arbetsuppgifter utifrån elevernas, gruppens och verksamhetens behov i tjänsten kan det ingå lyft.
I vår anpassade grundskola arbetar du i nära samarbete med ansvarig speciallärare/specialpedagog/lärare, och elevassistenter, men samarbetar och samverkar också med övriga yrkesgrupper och funktioner på skolan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa eleverna att följa med i undervisningen genom att motivera, stötta och anpassa i undervisningen samt hjälpa eleven/eleverna i att skapa god balans mellan vila och arbete.
Utöver detta kommer dina arbetsuppgifter också bestå av att stötta eleverna att utveckla olika skolsociala förmågor och vara ett stöd för eleven/eleverna under hela skoldagen, på lektionstid såväl som fritidshemstid. I detta ingår ett tillsynsansvar som är extra viktigt då våra elever har intellektuell funktionsnedsättning och därför har ett mer eller mindre begränsat konsekvenstänk.
Du bemöter alla elever lågaffektivt i alla situationer även vid ett utåtagerande beteende.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad och legitimerad förskollärare. Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser och/eller utbildning kring intellektuell funktionsnedsättning samt NPF är meriterande. Erfarenhet av AKK/TAKK är meriterande.
Du behöver vara lösningsorienterad då verksamheten kommer att utmana dig och du i stunden behöver kunna fatta beslut utifrån elevens bästa. Detta förutsätter också att du har samarbetsförmåga då du samarbetar med flera olika funktioner och roller.
Du behöver kunna uttrycka dig begripligt på svenska, i såväl tal som skrift då arbetet kommer med såväl kontakt med vårdnadshavare som viss dokumentation. Du som person ser andras styrkor och olikheter som en tillgång. Du har en god förmåga att möta alla elever utifrån deras behov och dagsform. Du är initiativtagande, flexibel och kan lätt ställa om utifrån det verksamheten kräver.
Vi ser gärna att du har en god kännedom om kapitel 1 och 2 i skolans läroplan och har vilja och intresse för att sätta dig in i övriga delat av skolans styrdokument. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med alla våra elever, deras vårdnadshavare och samtliga kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Munkhätteskolan är en F-9 grundskola och 1-6 Anpassad grundskola med totalt 720 elever. 150 fantastiska medarbetare arbetar hos oss gör Munkhätteskolan till Varje elevs bästa skola. Skolan har ett tillitsbaserat ledarskap som ger dig som medarbetare stort ansvar och möjlighet till påverkan i din profession. Vi har hög behörighet bland våra lärare och en stor kompetens inom olika områden. Vi lär av varandra och utvecklas systematiskt tillsammans. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam och vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån en strukturerad modell, EHM, som möjliggör samverkan mellan olika kompetenser och professioner. Skolan är under de senaste åren totalrenoverad med speciellt fokus på tillgänglighet då enheten Team Munkhättan är en inkluderad del av skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Cecilia Ahlgren cecilia.wallinahlgren@malmo.se - Jobbnummer
9515322