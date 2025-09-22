Förskollärare till Morgongåva förskola, vikariat
Heby Kommun / Förskollärarjobb / Heby Visa alla förskollärarjobb i Heby
2025-09-22
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Vill du arbeta på en förskola med högt i tak, mycket arbetsglädje och med kompetenta kollegor? Då har du hittat rätt!
Rollen
- Du känner väl till Lpfö 18 rev.
25 och dess värdegrund
- Du uppmuntrar alla barn till att upptäcka, utveckla och använda sina förmågor och styrkor
- Du deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet och använder dig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg.
- Du är med och påverkar för utveckling av den pedagogiska verksamheten.
Det här är vi
Hos oss genomsyras arbetet av allas lika värde och vi utgår ifrån att mångfald berikar. Vi arbetar mycket med språket i fokus och aktivt med våra lärmiljöer som ska vara inbjudande, spännande och lärorika.
Vi har högt i tak, mycket arbetsglädje och du får många kompetenta kollegor. Hos oss får du individuell schemalagd planeringstid 3 timmar i veckan, arbetskläder för utomhusbruk och fria pedagogiska måltider.
Vi är en Eco-förskola och är certifierade Grön Flagg sedan några år tillbaka. Vi finns mitt inne i samhället nära skog och utflyktsplatser.
Är det här du?
Vi vill att du:
- Har förskollärarexamen eller lärarexamen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år.
- Är drivande och lösningsfokuserad och vill, tillsammans med oss, vara med och utveckla vår förskola.
- Har ett positivt förhållningssätt till barn, föräldrar och arbetskamrater
- Har samarbetsvilja, initiativförmåga och är lösningsinriktad
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas före eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Förskolor Morgongåva / Vittinge Kontakt
Maria Byström, rektor 0224-36070 Jobbnummer
9519214