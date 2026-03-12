Förskollärare till Mariebergs förskola
Som förskollärare hos oss på Mariebergs förskola arbetar du utifrån den pedagogiska inriktningen inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att du i ditt arbete ser att barnens intressen och förmågor står i centrum. Vår stora gård är även full av möjligheter för lek och äventyr.
Som förskollärare hos oss på Mariebergs förskola arbetar du utifrån den pedagogiska inriktningen inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att du i ditt arbete ser att barnens intressen och förmågor står i centrum. Vår stora gård är även full av möjligheter för lek och äventyr.
Vi arbetar med relativt åldershomogena barngrupper och delar upp barnen i mindre grupper för att kunna fördjupa oss i olika projekt, baserade på deras nyfikenhet. När barnen lämnar vår förskola vill vi att de ska ha en stark självkänsla, tilltro till både sin egen och andras förmågor, och ett kreativt och självständigt tänkande som ger dem hopp och framtidstro.
Vi har schemalagd reflektionstid, både individuellt och tillsammans med arbetslaget, för att främja samarbete och utveckling. Vi har även två utvecklingsledare som samordnar den dagliga driften. Hos oss finns många möjligheter och nu har du chansen att skapa en trygg och lustfylld miljö för våra barn!
Exempel på arbetsuppgifter:
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
• leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvecklas
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
• erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande
• arbeta och dokumentera i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Mariebergs förskola ligger i ett lugnt och naturskönt område med bra bussförbindelser samt cykelvägar. Förskolan består idag av nio förskoleavdelningar, Agaten, Tigerögat, Rubinen, Diamanten, Månstenen, Malakiten, Topasen, Kristallen och Smaragden. Här finns möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll och tillsammans med kompetenta kollegor utveckla verksamheten. Vi strävar efter en verksamhet där barnen får upptäcka, uppleva, utforska och utveckla. Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår verksamhet. Vi är även övningsförskola till Örebro universitet.
Du kan läsa mer om vår förskola här: www.orebro.se/mariebergsforskola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
För att passa som förskollärare hos oss är du trygg, stabil och initiativtagande. Du behåller ett realistiskt perspektiv i olika situationer och har förmågan att prioritera rätt saker. Du arbetar bra med andra människor och är utåtriktad och lyhörd och tar ansvar för din uppgift och har lätt för att anpassa dig och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du har även en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av arbete som förskollärare eller med liknande arbetsuppgifter
• utbildning i eller erfarenhet av Vägledande samspel (ICDP)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 10 augusti
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 25 mars.
Sista ansökningsdag är 25 mars.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
